Claudia Bejarano dejará el cargo de presidenta de Cerrejón; Edgar Alfonso asumirá el cargo

Cerrejón anunció que Claudia Bejarano concluirá su gestión como presidenta de la compañía el próximo 30 de junio de 2026, poniendo fin a una trayectoria de 42 años vinculada a la empresa minera.

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Bejarano ingresó a Cerrejón en 1984 como practicante en el equipo de Gerencia de Proyecto encargado de culminar la infraestructura de la compañía. Desde entonces desarrolló una carrera en diferentes posiciones financieras y administrativas hasta asumir la Presidencia a finales de 2019.

La empresa entregó detalles de los cambios en la presidencia. Foto: Felipe Rodriguez

Durante su gestión enfrentó algunos de los momentos más complejos para la organización, entre ellos la pandemia de COVID-19, una huelga laboral, ataques a la infraestructura de la empresa, así como un entorno marcado por la volatilidad de los precios del carbón, cambios en el mercado internacional e incertidumbre jurídica.

Bajo su liderazgo, Cerrejón también reforzó sus programas sociales y ambientales. La compañía destacó el impulso a un modelo de diálogo con las comunidades vecinas y el desarrollo de proyectos construidos de manera conjunta con estas. Entre los principales logros se encuentra el programa de voluntariado “Juntos cambiamos vidas”, que articuló el trabajo de 59 empresas contratistas para apoyar iniciativas educativas en La Guajira.

En materia ambiental, durante su presidencia se superaron las 5.300 hectáreas rehabilitadas y la siembra de más de cuatro millones de árboles. Asimismo, se consolidó el corredor de biodiversidad Wüin Manna, que conecta la Sierra Nevada de Santa Marta con la Serranía del Perijá.

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La compañía resaltó además el papel de Bejarano como referente de liderazgo femenino en una industria históricamente dominada por hombres, convirtiéndose en una fuente de inspiración para nuevas generaciones de profesionales del sector minero-energético.

Edgar Alfonso asumirá la Presidencia

A partir del 1 de julio de 2026, la Presidencia de Cerrejón será asumida por Edgar Alfonso, actual vicepresidente de Finanzas de la compañía.

Alfonso es contador público de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes y un MBA de Northwestern University – Kellogg School of Management. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector minero-energético, trabajando en negocios relacionados con carbón, cobre, níquel, mineral de hierro y petróleo.

Desde el primero de julio Edgar Alfonso será el presidente de Cerrejón. Foto: Felipe Rodriguez

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos de liderazgo como Head of Finance Pampa Norte en Chile y responsable financiero para Joint Operations en Brasil en BHP, además de desempeñarse como vicepresidente de Cerro Matoso en South32, entre otras posiciones ejecutivas.

La transición se realizará de manera gradual durante las próximas semanas con el objetivo de garantizar la continuidad operacional y el cumplimiento de los compromisos de la compañía.