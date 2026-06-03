Tras 10 días de interrupciones, Cerrejón reactiva operaciones y normaliza actividad minera

Después de diez días de interrupciones, Cerrejón anunció el reinicio gradual de sus operaciones tras levantar la declaratoria de fuerza mayor que mantenía vigente desde el pasado 1 de junio.

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La compañía retomó actividades operativas desde el turno de la mañana del 3 de junio, luego de superar problemas de abastecimiento generados por bloqueos sobre su línea férrea.

La suspensión había sido provocada por un bloqueo que impidió el suministro de insumos esenciales para mantener la operación minera. Según explicó la compañía, la falta de materiales críticos obligó a detener parte de sus actividades, generando riesgos sobre continuidad operativa, logística y producción.

La reactivación tiene implicaciones que van más allá de la operación minera. Cerrejón continúa siendo uno de los principales motores económicos de La Guajira, con impactos directos sobre empleo, contratación de proveedores, servicios, regalías y actividad económica regional.

La interrupción temporal reabrió nuevamente discusiones sobre la vulnerabilidad logística de sectores estratégicos altamente dependientes de corredores específicos de transporte.

La empresa aseguró que el reinicio se desarrollará bajo protocolos de seguridad operativa, priorizando condiciones para trabajadores, contratistas y comunidades cercanas a la operación. El proceso también incluye la normalización gradual de cadenas logísticas, suministro de insumos y recuperación progresiva de actividades productivas.

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Durante el periodo de suspensión, la compañía había advertido que una prolongación de las restricciones podría generar afectaciones económicas acumulativas sobre trabajadores, contratistas, proveedores y comunidades que dependen directa e indirectamente de la operación minera.

Cerrejón reiteró además que mantendrá abiertos espacios de diálogo con distintos grupos de interés, insistiendo en que la conversación continúa siendo la principal herramienta para resolver diferencias y evitar nuevas afectaciones operativas.