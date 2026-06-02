Estudiantes rurales de La Guajira son beneficiados con entrega de bicicletas

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, World Vision Colombia y SBS Seguros avanzan en la entrega de 500 bicicletas a niñas, niños y jóvenes de comunidades vulnerables de La Guajira, como parte de la campaña “El Poder de la Bici”.

En distintos territorios rurales del departamento, la bicicleta se utiliza como medio de transporte para reducir los tiempos de desplazamiento hacia las instituciones educativas, en trayectos extensos y expuestos a altas temperaturas, lo que incide en el acceso a la educación.

“Cuando una niña o un niño tarda horas caminando para llegar a la escuela, la movilidad deja de ser un tema de transporte y se convierte en una barrera para su futuro. Con El Poder de la Bici buscamos acercar oportunidades y contribuir a que más estudiantes permanezcan en el sistema educativo”, afirmó Natalia Gómez, Líder de Marketing de World Vision Colombia.

La campaña se desarrolla en comunidades donde las distancias y las condiciones de movilidad afectan la puntualidad, el ausentismo y el tiempo disponible para actividades escolares y de descanso.

Desde 2023, la iniciativa ha entregado más de 330 bicicletas con el apoyo de World Bicycle Relief, SBS Seguros, la ciclista Juanita Arias y su comunidad “Las Enriquetas”, con impacto indirecto en más de 1.600 personas.

De acuerdo con datos de World Vision y World Bicycle Relief, el uso de bicicletas en estas zonas ha contribuido a reducir en 20% el ausentismo escolar y en 42% las llegadas tarde a clases.

Las bicicletas entregadas están diseñadas para terrenos rurales, con capacidad de carga de hasta 100 kilogramos, neumáticos resistentes a pinchazos, frenos adaptados a distintas condiciones climáticas y kits de seguridad con casco, chaleco reflectivo y herramientas básicas.

La campaña ‘El Poder de la Bici’, iniciada el 1 de junio, continúa con la invitación a ampliar la entrega de bicicletas en comunidades donde la movilidad representa una barrera para el acceso educativo. Para apoyar la iniciativa, los interesados pueden ingresar a este link.