Reportan nuevo secuestro en el Cauca; propietaria de local comercial fue raptada por hombres armados sobre la vía Panamericana

En la tarde de este domingo se conocieron reportes sobre un presunto secuestro ocurrido en el restaurante El Lago de la Marquesa, ubicado sobre la vía Panamericana, entre los municipios de Popayán y Timbío, en el departamento del Cauca.

El secuestro ocurrió sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Timbío. Foto: Suministrada

De acuerdo con la información preliminar que circula, varios hombres armados ingresaron al establecimiento y, ante la presencia de comensales y trabajadores, se llevaron por la fuerza a la propietaria del restaurante, identificada como Sonia.

El hecho generó momentos de pánico entre las personas que se encontraban en el lugar. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido ni han confirmado las circunstancias del caso.

Momento del secuestro de una mujer en el Cauca. Foto: Montaje Semana

Tras conocerse lo sucedido, habitantes de la zona y usuarios de la vía Panamericana expresaron su preocupación por el incremento de los hechos de violencia en este corredor estratégico del departamento. El caso provocó alarma entre quienes presenciaron la acción de los hombres armados, mientras que las autoridades fueron alertadas para atender la situación e iniciar las labores de búsqueda.

De confirmarse, este sería el segundo secuestro registrado en menos de 24 horas en el departamento del Cauca, una situación que incrementa la preocupación por las condiciones de seguridad en la región y sobre este importante corredor vial del suroccidente colombiano.

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Otro secuestro en el Cauca

En la noche del sábado 11 de julio se registró otro secuestro en el departamento del Cauca. La víctima fue Zulandy Mambuscay, una comerciante y propietaria de un salón de belleza en el corregimiento de Piagua, sobre la vía que comunica a Popayán con el municipio de El Tambo. El hecho generó conmoción entre los habitantes de la zona por la forma en que ocurrió.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que varios hombres llegaron hasta un establecimiento comercial, ubicado sobre la vía principal del corregimiento, donde la mujer se encontraba compartiendo con su pareja sentimental.

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Actualmente, las fuerzas del orden realizan operaciones en las zonas de los secuestros para poder dar con el paradero de las dos mujeres que fueron raptadas.

Además, solicitan a la población local cualquier información que pueda dar con el paradero de las mismas y con la captura de los responsables.