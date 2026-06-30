Greenpeace Colombia refuerza llamado a proteger bosques tropicales ante pérdida global de cobertura forestal

En el marco del Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales, Greenpeace Colombia hizo un llamado a fortalecer las acciones para detener la deforestación y proteger territorios estratégicos frente a la crisis climática, en un contexto en el que el mundo perdió 6,7 millones de hectáreas de bosque tropical primario durante 2024.

Colombia alberga ecosistemas como la Amazonía, el Chocó biogeográfico, los manglares del Caribe y el Pacífico y el bosque seco tropical. De acuerdo con el Ideam, la Amazonía representa cerca del 66 % de la cobertura boscosa natural del país y cumple funciones clave en la regulación del clima, el ciclo del agua y la biodiversidad.

La Amazonía colombiana, con más de 38 millones de hectáreas, concentra cerca de dos terceras partes de los bosques del país y enfrenta presiones por deforestación, ganadería extensiva, vías ilegales y acaparamiento de tierras. El Chocó biogeográfico se destaca por su biodiversidad, pero sufre impactos de minería ilegal, tala y contaminación por mercurio.

El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más transformados y queda menos del 8 % de su cobertura original, afectado por agricultura, urbanización e incendios. Los manglares del Caribe y el Pacífico actúan como barreras naturales frente a la erosión y almacenan carbono azul, aunque enfrentan contaminación y cambio de uso del suelo.

Las presiones sobre los bosques están asociadas a decisiones económicas y debilidades institucionales. En este contexto, la aprobación del Proyecto de Ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación es considerada un avance, aunque su impacto dependerá de su reglamentación y aplicación efectiva.