La iniciativa busca recaudar recursos entre servidores y servidoras de distintas entidades del Estado para destinarlos a las familias de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto.

EAFIT activa rutas de apoyo para afectados por el terremoto

Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana en Colombia, distintas entidades del Estado se unieron para promover una iniciativa de solidaridad dirigida a las familias que resultaron afectadas por la emergencia.

Entre las instituciones que participan se encuentra la Registraduría Nacional del Estado Civil, que, junto con las altas cortes, organismos de control y otras entidades, invitó a sus servidores y servidoras a realizar voluntariamente la donación correspondiente a un día de salario.

La convocatoria fue planteada como una forma de contribuir a la atención de las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto en diferentes municipios del país. Los recursos recaudados serán destinados a las regiones que presentan mayores afectaciones.

La iniciativa reúne a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Fundación Pro-Obras Sociales de la Justicia.

Invitación a los funcionarios para donar Foto: Cuenta de X Registraduría Nacional del Estado Civil / API

De acuerdo con el comunicado conjunto, los funcionarios y funcionarias que decidan participar deberán solicitar ante su respectiva entidad el formato de autorización necesario para efectuar el descuento correspondiente al salario del mes de agosto.

El dinero recolectado será entregado por las entidades participantes durante los primeros días de septiembre a las zonas que hayan resultado más afectadas por la emergencia.

La convocatoria se produce mientras continúan las labores de atención y recuperación en distintos departamentos del país, luego del movimiento telúrico ocurrido a las 7:34 de la mañana del lunes, cuyo epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros.

En el comunicado destacaron la importancia de que los servidores y servidoras puedan sumarse voluntariamente a esta iniciativa y contribuir, desde sus posibilidades, con las comunidades que actualmente requieren apoyo.

La invitación hace parte de las diferentes acciones de solidaridad que se han puesto en marcha después del terremoto, mientras las autoridades y organismos de socorro mantienen las labores de evaluación de daños y atención de las zonas afectadas.

El llamado de las entidades participantes es a que quienes tengan la posibilidad de hacerlo se sumen a la donación, con el propósito de que estos recursos puedan convertirse en apoyo para las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.