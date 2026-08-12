Más de un centenar de damnificados por el terremoto en Cali fueron ubicados en hoteles de la ciudad

Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sacudió el suroccidente del país el pasado lunes en la mañana, con una magnitud de 7,4 en la escala de Richter.

El más reciente balance del Puesto de Mando Unificado de la capital vallecaucana, conocido en la noche del 11 de agosto, establece que han fallecido 74 personas, hay más de mil heridos, 238 personas se encuentran atrapadas, mientras que se registran 107 edificaciones colapsadas y 643 con daños estructurales.

Así lucen algunos edificios de la Calle 9, en el sur de Cali, luego del terremoto del pasado lunes 10 de agosto. Foto: Raúl Palacios / El País

La solidaridad se ha manifestado desde distintos frentes. El gremio hotelero se sumó a las labores humanitarias abriendo las puertas de sus instalaciones a las familias que perdieron su vivienda.

Diego Fernando Ospina Ramírez, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), capítulo Valle del Cauca, manifestó que han ubicado en hoteles del gremio a más de 100 personas que fueron evacuadas de sus casas. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano de la Administración Distrital para sacar a Cali adelante.

El milagroso rescate de un bebé y su mamá, atrapados bajo los escombros en Cali, tras el terremoto de este 10 de agosto en Colombia

Pero también han estado al lado de los hoteleros cuyas instalaciones registraron daños. En materia de impacto del sismo, el directivo presentó un balance de siete infraestructuras hoteleras afectadas en la ciudad, de las cuales dos quedaron completamente inservibles y tres se encuentran en proceso de validación técnica por parte de peritos. Tres de los hoteles identificados en la zona de mayor influencia del terremoto están ubicados en la calle 9 con carrera 44, frente al edificio de Los Colores y en inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, además de otras estructuras con afectaciones en el sector norte de Cali.

Siguen las labores de rescate y limpieza de escombros en Cali, luego del terremoto del lunes. Foto: El País

“Desde el gremio hemos acompañado a los hoteleros y afiliados en la evaluación del estado de sus infraestructuras, brindando también apoyo psicosocial y sumando esfuerzos con los entes territoriales, para que Cali supere la situación apremiante que enfrenta”, aseguró Ospina Ramírez.

Finalmente, precisó que, de la mano de una firma de arquitectos e ingenieros civiles, se adelantan los estudios técnicos necesarios para entregar un parte oficial a la Alcaldía de Cali, insumo clave con miras a tomar decisiones frente a la emergencia.