Mientras Colombia continúa atendiendo la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el pasado lunes, un nuevo factor comienza a generar preocupación: el aumento de las lluvias previsto para los próximos días.

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El sismo tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico.

La emergencia ha dejado numerosas víctimas, viviendas averiadas y daños en la infraestructura, mientras los organismos de socorro continúan trabajando en medio de las réplicas que se han registrado desde el terremoto principal.

Esa bola roja frente al Chocó es un sistema de baja presión que esta noche se mete al noroccidente del país, causando lluvias en sectores de Córdoba, Sucre, y oeste de Antioquia pic.twitter.com/Mdg1p6QsHW — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) August 12, 2026

Max Henríquez advirtió sobre un nuevo escenario de lluvias para Colombia justo cuando el occidente del país continúa enfrentando las consecuencias del fuerte terremoto que sacudió la región.

El meteorólogo señaló que una zona de baja presión ubicada frente al Chocó ingresará durante la noche al noroccidente del territorio nacional y generará lluvias en sectores de Córdoba, Sucre y el occidente de Antioquia.

“Esa bola roja frente al Chocó es un sistema de baja presión que esta noche se mete al noroccidente del país, causando lluvias en sectores de Córdoba, Sucre y oeste de Antioquia”, afirmó Henríquez.

Cali, Pereira y Manizales registraron escenas de destrucción tras el fuerte movimiento sísmico. Foto: AFP

Pero la mayor atención de los expertos está puesta sobre Invest 92L, un sistema tropical cuyo potencial ciclónico, según Henríquez, aumentó al 80 % en los próximos siete días.

El meteorólogo advirtió que este sistema podría convertirse en una depresión tropical y que su influencia comenzaría a sentirse en Colombia desde el viernes.

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“Este sistema, posible depresión tropical, va a reactivar las lluvias en Colombia desde el viernes. Del sábado al lunes serán intensas”, señaló Henríquez.

De acuerdo con su pronóstico, las lluvias podrían intensificarse entre el sábado y el lunes, lo que aumenta la preocupación en varias regiones del país y, especialmente, en aquellas que todavía se encuentran afectadas por el terremoto registrado en el occidente.