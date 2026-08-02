Max Henríquez lanza mensaje de advertencia por fenómeno natural: “El monstruo llamado Dolphin avanza”

El meteorólogo colombiano Max Henríquez volvió a encender las alarmas tras referirse al rápido fortalecimiento del súper tifón Dolphin, un ciclón tropical que avanza por el Pacífico occidental y que ya alcanzó una intensidad extrema.

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A través de sus redes sociales, el experto calificó al fenómeno como “el monstruo llamado Dolphin”, con la que llamó la atención sobre la magnitud del sistema y su potencial destructivo.

Los organismos internacionales especializados en monitoreo meteorológico mantienen vigilancia permanente sobre la trayectoria del súper tifón, especialmente por el riesgo que representa para embarcaciones y territorios insulares ubicados en el Pacífico occidental.

En caso de acercarse a zonas pobladas, las autoridades de los países potencialmente afectados podrían emitir alertas preventivas y activar planes de evacuación.

El monstruo llamado DOLPHIN avanza sobre las aguas del Pacífico occidental. Es Cat IV pic.twitter.com/zDEiw3O50k — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) July 31, 2026

Los medios de Asia explican que el rápido fortalecimiento de Dolphin ha sido favorecido por las altas temperaturas de la superficie del océano y por condiciones atmosféricas propicias para el desarrollo de ciclones tropicales de gran intensidad.

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Por ahora, el fenómeno no representa una amenaza para Colombia ni para el resto del Caribe, ya que se desarrolla en el Pacífico occidental, a miles de kilómetros del continente americano.

Sin embargo, expertos insisten en la importancia de seguir su evolución debido a que estos eventos reflejan el comportamiento de la actual temporada de ciclones y las condiciones climáticas que predominan en los océanos del planeta.

Súper tifón en el Pacífico. Foto: Getty Images

De acuerdo con los modelos meteorológicos, el súper tifón Dolphin continuará desplazándose hacia el noroeste sobre el Pacífico occidental durante los próximos días.

Su trayectoria lo mantendrá sobre aguas abiertas antes de aproximarse a sectores del este de Asia, aunque los pronósticos advierten que el recorrido aún podría registrar variaciones debido a la influencia de los sistemas de alta presión y las corrientes atmosféricas.

Los pronósticos indican que Dolphin comenzará a perder intensidad gradualmente una vez avance hacia latitudes más altas, donde encontrará aguas más frías y condiciones atmosféricas menos favorables para mantener su fuerza.