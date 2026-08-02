Fuerte accidente al sur de Bogotá en la mañana del domingo 2 de agosto deja un muerto

Un grave siniestro vial se registró en la mañana de este domingo en el sur de Bogotá. Un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un choque con un camión en la Autopista Sur, a la altura de la avenida Primero de Mayo, en la localidad de Antonio Nariño.

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Aunque por el momento no se han dado a conocer las circunstancias que rodearon el choque, el impacto fue de tal magnitud que el motociclista falleció en el lugar de los hechos.

Tras la emergencia, unidades del grupo de Tránsito de Bogotá llegaron al sitio para atender la situación y adelantar las primeras labores de control de movilidad, mientras que un equipo de criminalística fue enviado para realizar la inspección técnica y la recolección de evidencias que permitan establecer cómo ocurrió el siniestro.

[06:33 a.m.] #GestiónDelTráfico |Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Antonio Nariño, entre camión y motociclista en la autopista Sur con Av. Primero de Mayo.



👮 Se asigna unidad de @TransitoBta, grupo de criminalística en desplazamiento. pic.twitter.com/o9u6w2fBVY — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 2, 2026

La presencia de las autoridades obligó a restringir parcialmente el paso de vehículos en el sector, lo que generó congestión sobre la Autopista Sur en sentido norte-sur y retrasos para los conductores que transitaban por este importante corredor vial. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar rutas alternas mientras se desarrollaban las labores judiciales y el retiro de los vehículos involucrados.

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Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima ni se ha informado si el conductor del camión permaneció en el lugar del accidente o si se adelantan actuaciones en su contra. Será la investigación de las autoridades la que determine las posibles causas del hecho y las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades realizan las labores de investigación del accidente. Foto: NICOLAS LINARES

Las autoridades hicieron un llamado a todos los actores viales para conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia de seguridad, especialmente en corredores de alto flujo vehicular como la Autopista Sur, con el fin de reducir el riesgo de nuevos accidentes.

Por último, las personas pueden consultar la actualidad del tráfico de la ciudad por medio de los canales de comunicación oficiales de la ciudad.