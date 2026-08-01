Las siete claves de la futura relación de Bogotá con Abelardo De La Espriella

La seguridad, la infraestructura, la vivienda, la atención a las víctimas del conflicto y el fortalecimiento del sistema de salud serán los ejes de la agenda que la Alcaldía de Bogotá buscará impulsar con el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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Así lo aseguró el secretario general del Distrito, Miguel Silva, quien afirmó que la prioridad será aprovechar el cambio en la relación entre la nación y la capital para destrabar proyectos que, según dijo, se retrasaron durante la administración de Gustavo Petro.

Bogotá definió seguridad, infraestructura, vivienda, salud y atención a víctimas como prioridades de su agenda con el nuevo Gobierno nacional. Foto: Jorge Diego - stock.adobe.com

El primer punto será la seguridad. El Distrito insistirá en fortalecer la Policía Metropolitana, aumentar el pie de fuerza, mejorar los mecanismos de inteligencia y avanzar en reformas que permitan combatir la reincidencia.

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En infraestructura, la apuesta estará centrada en sacar adelante el convenio de cofinanciación de la Línea 3 del metro y dar prioridad a la construcción de la PTAR Canoas, obra con la que Bogotá espera tratar el ciento por ciento de sus aguas residuales.

La Alcaldía buscará fortalecer la Policía Metropolitana y aumentar el pie de fuerza en la ciudad. Foto: FOTO: ALCALDÍA DE BOGOTÁ

La agenda también contempla reactivar el trabajo conjunto en materia de vivienda. El funcionario aseguró que el Gobierno de Petro excluyó a Bogotá de los subsidios nacionales, por lo que el Distrito tuvo que financiar esa política con recursos propios.

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Otro de los temas será la atención a las víctimas del conflicto armado, debido al aumento de personas desplazadas que llegan a la capital, así como el fortalecimiento del sistema de salud para consolidar el equilibrio financiero de las subredes hospitalarias.

Bogotá pidió mayor apoyo del Gobierno nacional para atender el aumento de personas desplazadas que llegan a la ciudad. Foto: Colprensa

De esta manera, la administración de Carlos Fernando Galán respaldó la decisión del presidente electo de crear la figura del gerente para Bogotá.

1.Seguridad

• Fortalecer la Policía Metropolitana.

• Aumentar el pie de fuerza en Bogotá.

• Reforzar la inteligencia.

• Impulsar reformas para combatir la reincidencia y el crimen organizado.

El Distrito insistirá en reforzar la inteligencia para enfrentar la reincidencia y el crimen organizado. Foto: AFP

2. Infraestructura

• Sacar adelante la Línea 2 del metro.

• Avanzar en el convenio de cofinanciación de la Línea 3.

• Coordinar los grandes proyectos con el Gobierno nacional.

3. Energía

• Destrabar las líneas de transmisión eléctrica.

• Evitar riesgos de desabastecimiento para Bogotá.

El Distrito pidió destrabar las líneas de transmisión eléctrica para reducir riesgos de desabastecimiento en la capital. Foto: Getty Images

4. PTAR Canoas

• Priorizar la licitación de la planta.

• Tratar el ciento por ciento de las aguas residuales de la ciudad.

• Avanzar en el saneamiento del río Bogotá.

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5

• Recuperar el trabajo conjunto entre nación y Distrito.

• Cofinanciar subsidios de vivienda.

• Ampliar el número de familias beneficiadas.

La administración de Galán busca reactivar el trabajo conjunto con la nación en materia de vivienda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

6

• Fortalecer las subredes hospitalarias.

• Mantener el equilibrio financiero de la red pública.

• Coordinar políticas de salud entre nación y Distrito.

7. Atención a víctimas

• Mayor apoyo nacional para atender población desplazada.

• Más recursos para la atención humanitaria.

La Alcaldía de Bogotá buscará una nueva etapa de coordinación con el gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: FOTO:JUAN CARLOS SIERRA

¿Qué hará el nuevo gerente de Bogotá?

• Coordinar a los ministerios con el Distrito.

• Agilizar proyectos estratégicos.

• Facilitar la interlocución entre nación y Alcaldía.

• Destrabar procesos administrativos.

• No reemplazará al alcalde de la ciudad.

• No reemplazará la relación directa entre el presidente y el alcalde.