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Obra del Metro de Bogotá entra en su recta final: ya van 16 kilómetros de viaducto

La capital ha enfrentado desde hace varios años una obra de gran envergadura, que pronto finalizará.

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Redacción Semana
20 de julio de 2026 a las 12:47 p. m.
Con un avance general del 80,37 %, la Primera Línea del Metro de Bogotá continúa consolidándose como el proyecto de infraestructura más importante de la capital.
Con un avance general del 80,37 %, la Primera Línea del Metro de Bogotá continúa consolidándose como el proyecto de infraestructura más importante de la capital. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El Metro de Bogotá es uno de los anhelos de miles de bogotanos desde hace más de cinco décadas. Las promesas sobre la construcción de un sistema de transporte se materializaron finalmente, y muchos capitalinos ya han visto sobre algunas vías principales las grandes columnas del sistema.

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Los avances son cada vez mayores y más evidentes en la ciudad. Sin embargo, durante estos últimos años, las obras han provocado la reorganización de muchos tramos y vías para adecuar los frentes de trabajo y permitir que los obreros desarrollen sus labores de manera eficiente y tranquila.

Los nombres elegidos fueron Ciudad Kennedy para la estación 3, Timiza para la estación 4 y Santa Isabel para la estación 10.
Las obras de la Primera Línea del Metro avanzan en distintos frentes de la ciudad, mientras se preparan las etapas previas a las pruebas integrales del sistema. Foto: Colprensa

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la obra ubicada en la calle octava sur con la NQS, en una operación de alta complejidad técnica.

Tras este avance, el mandatario local aseguró que ya se han construido más de 16 kilómetros de viaducto, por lo que la obra entró oficialmente en su fase final.

La primera línea tendrá una extensión total de 23,9 kilómetros, desde el Patio Taller en Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas.

Esta firma será fundamental para los bogotanos, ya que les dará protagonismo en esta obra.
La Alcaldía de Bogotá informó que la marcha blanca del Metro está prevista para septiembre de 2027, cuando comenzarán las pruebas sin pasajeros. Foto: Suministrada a SEMANA / Tomada de X @CarlosFGalan / Montaje: Semana

Con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto alcanzó un 80,37 % de avance general, el hito más importante al cierre del primer semestre del año. La próxima etapa comenzará en septiembre de 2027 con la marcha blanca, fase de pruebas integrales sin pasajeros para validar el funcionamiento del sistema antes de su apertura.

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“Este resultado alcanzado es producto del esfuerzo de miles de trabajadores, ingenieros, técnicos y profesionales que a diario hacen posible que el proyecto de infraestructura más importante del país avance y materialice una transformación histórica para la movilidad de Bogotá“, detalló la Alcaldía de la capital.

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La Primera Línea del Metro de Bogotá recorrerá 23,9 kilómetros, conectando el Patio Taller en Bosa con la calle 72, en el norte de la ciudad. Foto: Metro de Bogotá API - Composición Semana