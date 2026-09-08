Acción de grupo pide que Flypass devuelva cobros, presuntamente, hechos por encima de la tarifa oficial de los peajes. La empresa respondió

Un grupo de usuarios de Flypass, una aplicación para el pago digital de los peajes en el país, demandó a la empresa pues considera que se está realizando un cobro superior a la tarifa oficial, algo que está prohibido por la regulación.

Así funcionan los peajes electrónicos en Colombia

La demanda fue interpuesta en el Juzgado 2 Civil del Circuito de Itagüí y fue instaurada contra F2X S.A.S., la empresa dueña de Flypass. Los ciudadanos argumentan que la plataforma les cobró $220 de más por cada paso por peaje en sus planes del sistema de pago electrónico.

La acción es liderada por los abogados Hernán Panesso y Manuel García. “Esta acción no cuestiona a los concesionarios ni el cobro de los peajes, que financian las vías del país. Lo que se pide es que el juez y las autoridades valoren si el cobro de un valor de por encima de esa tarifa se ajusta a lo que ordena la regulación; esta decisión judicial a su vez cobijaría a todos los afectados, aunque no hayan demandado directamente” señalan en su acción.

Panesso asegura que “es importante tener en cuenta que el valor del peaje ya remunera, ya cubre la prestación del servicio de Flypass y esto está porque la regulación ya dispone que hay una un pago para ellos. Entonces, todo cobro que Flypass recibe ya contenido en el peaje y agregado a lo que pagan los usuarios sería como un cobro adicional o un doble cobro”.

Así fue la implementación de los peajes electrónicos.

El abogado asegura que el cobro se puede ver aisladamente como menor, 220 pesos, pero “aunque parezcan valores pequeños, no uno no puede dejarse engañar porque la cantidad de volumen de usuarios que utilizan el servicio es un agregado, puede tener tender a cifras bastante altas. Según información reportada por el propio Flypass, realizaría alrededor de 4 millones de transacciones al mes si aplica estos cobros adicionales a ese número de transacciones”.

“Nosotros, a través de esta acción queremos crear una convocatoria abierta para que todo afectado se haga parte y eventualmente ante una sentencia favorable obtenga una indemnización por los cobros irregulares”, concluyó.

La empresa FlyPass se ha pronunciado sobre esta acción. En diálogo con varios medios de comunicación, Juan Manuel Vicente, presidente de F2X, aseguró que revisaron los casos de los 20 denunciantes. De estos, 19 sí eran usuarios de Flypass y “con las pruebas y con los documentos que nos presentaron, veíamos que posiblemente teníamos un error en el proceso de liquidación de esos usuarios que tenían ese plan”.

El empresario aseguró, en entrevista con Caracol Radio, que “tuvimos una afectación de este error en el despliegue de 312 usuarios, a los cuales se les cobró 675.000 pesos de más a todos”.