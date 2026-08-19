Gobierno De La Espriella exime de peajes a estos vehículos tras el terremoto en Colombia

Luego del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026, que dejó varias viviendas e infraestructuras dañadas, así como más de 300 personas fallecidas, el Gobierno Nacional de Abelardo De La Espriella ha ido activando una serie de medidas para poder brindar ayuda humanitaria a las comunidades damnificadas.

¿Su carro está protegido ante un terremoto en Colombia? Lo que dice su seguro todo riesgo

Dentro de las acciones implementadas durante los últimos días, una de ellas ha estado vinculada al sector de transporte, en donde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha hecho un cambio vinculado con el cobro de peajes en los corredores viales estratégicos que son usados para movilizar los recursos humanitarios.

La entidad implementó una medida en donde los vehículos no tendrán que efectuar el pago del peaje mientras se encuentran trasladando los recursos donados o recolectados para responder a la emergencia en Colombia.

Más de 500 edificios residenciales presentan colapso y daños estructurales, por lo que no pueden ser habitados por ahora. Miles de personas se quedaron sin dónde vivir. Foto: Jamir Mina

El objetivo de esto es evitar costos y controles vinculados con los puntos de cobro que se encarguen de retrasar las ayudas que millones de ciudadanos han recaudado para atender a los damnificados.

No obstante, el Gobierno Nacional ha informado que esta reglamentación temporal solamente será para cierta clase de vehículos, por lo que no todos los que pasen por los peajes estarán exentos.

¿Cuáles son los vehículos que pueden cruzar las vías del país sin pagar el peaje?

Los vehículos que hoy en día se encuentran exentos de pagar peajes, en el marco para atender la emergencia por el terremoto en Colombia, son los transportes de ayuda humanitaria y maquinaria amarilla que son utilizados para responder la situación que se registra en la nación.

Dentro de este aspecto, también se tienen en cuenta aquellos equipos que son usados para retirar deslimizamientos, brindar, ayudar en las afectaciones y brindar aporte en las infraestructuras viales dañadas.

En aquellos casos donde haya vehículos particulares que estén llevando por cuenta propia donaciones para atender la emergencia, el Gobierno Nacional aclara que estos deben estar asociados con las operaciones oficiales de atención, así como de contar con una coordinación anticipada con las entidades que son las responsables de acompañar las labores de atención.

Son por medio de estas verificaciones que las autoridades de tránsito pueden comprobar que los coches que transitan por los peajes están realmente cumpliendo su función.

Hoy en día, existen cinco corredores viales estratégicos de Colombia en donde se está implementando la medida para ayudar a la emergencia del terremoto, siendo los siguientes: