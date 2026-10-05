“No me voy de aquí”: periodista se encadenó en centro médico de Cali para exigir cirugía de su esposo tras 7 meses de espera

Una protesta pacífica a las afueras del Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, llamó la atención de los medios locales luego de que la periodista María del Pilar Aguilar, conocida en redes sociales y medios regionales como Mapi Aguilar, se encadenara a una de las puertas del centro asistencial para exigir una fecha de cirugía para su esposo.

“Quiero hablar con la familia”: el llamado de Jhonny Rivera tras la trágica muerte de un fan en pleno concierto

​El hecho quedó grabado en video y circuló rápidamente en redes y medios de la región, como SuperNoticias de Cali.

En las imágenes se ve a la comunicadora hablando con el personal de la institución mientras permanece atada en la entrada principal, reclamando por las demoras en la asignación del turno, luego de asegurar que llevaba cerca de siete meses esperando por la intervención quirúrgica de su pareja.

“Hoy no estoy aquí como periodista, estoy como ciudadana”, manifestó Arrieta durante la protesta.

Según las declaraciones entregadas por Aguilar durante la protesta, la familia venía gestionando la cita médica desde marzo. De acuerdo con su relato, la primera orden médica emitida por la EPS SOS venció por el tiempo transcurrido, lo que los obligó a reiniciar todo el papeleo para conseguir una nueva autorización en julio.

Aguilar, directora del medio Hoy Noticias, manifestó que su esposo padece un diagnóstico de cáncer de tiroides y que recientemente había superado una intervención a corazón abierto.

“Estamos mamados de que cada que vengamos, ‘espere, espere’”, expresó la mujer, quien aseguró que permanecería en el lugar hasta recibir una respuesta sobre la fecha de la cirugía.

La periodista sostuvo que la falta de una fecha concreta para el procedimiento oncológico la llevó a tomar la decisión de protestar de manera directa en el lugar.

“Yo no me voy a mover de aquí hasta que me den la fecha de la cirugía”, habría manifestado durante la protesta.

📢 La periodista @mapias15 tuvo que encadenarse a una puerta en el Hospital HUV, para exigir que se le programara una cirugía de corazón a su esposo. Faltando un día para vencerse la orden de la @Eps_Sos, el Hospital Universitario le notificó el ingreso de su cónyuge. https://t.co/stK6vGBz5l — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) October 5, 2026

Además, la familia denunció que tuvo que comprar por su cuenta un medicamento cuyo valor se acercaba al millón de pesos, debido a que, según relató, en dos oportunidades se lo habían negado en el hospital.

Tras la presión mediática y la difusión del video en redes sociales, la directiva del Hospital Universitario del Valle procedió a revisar la situación del paciente.

La institución confirmó la hospitalización del ciudadano para garantizar su valoración e iniciar los protocolos correspondientes de cara al tratamiento requerido.

“Son los dueños de la vía”: la fuerte denuncia de Carlos Calero tras incidente con bus de TransMilenio en Bogotá

De igual forma, el centro médico emitió declaraciones sobre el estado clínico del paciente. El hospital aclaró que el procedimiento pendiente corresponde al tratamiento del cáncer de tiroides diagnosticado y no a una cirugía cardíaca, confirmando que la operación de corazón abierto a la que hizo referencia la familia ya le había sido practicada con anterioridad en otra etapa de su atención.

Posteriormente, la institución estableció y notificó la fecha para la realización de la intervención especializada solicitada por la familia, garantizando la continuidad en el esquema de atención médica.