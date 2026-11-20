Una mujer de 40 años, identificada con el alias de Lu, fue capturada por la Policía Nacional en Cali. La detenida es señalada de pertenecer a “grupos con tendencias violentas y anarquistas” que, según las investigaciones, operaban en universidades públicas y estarían relacionados con ataques contra la Fuerza Pública.

Abelardo De La Espriella informó la captura de alias Blue, quien cometió actos vandálicos encapuchada en las manifestaciones

La información fue entregada por el Brigadier General Carlos Germán Oviedo Lamprea, Comandante de la Región de Policía No. 4, quien explicó que la mujer tendría una trayectoria de más de ocho años liderando colectivos feministas.

De acuerdo con las autoridades, alias Lu presuntamente cumplía un papel clave en la coordinación de material logístico y explosivos utilizados durante confrontaciones contra uniformados. Además, sería señalada de dinamizar acciones violentas y ataques contra el sistema de transporte público en las principales ciudades del país.

Capturada en Cali alias Lu, lideresa feminista señalada de coordinar ataques con explosivos contra la fuerza pública en universidades Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Policía Metropolitana de Cali / API

Las investigaciones buscan establecer su presunta participación dentro de estas estructuras y las actividades que habría desarrollado durante los años en los que, según la Policía, estuvo vinculada a dichos colectivos.

Capturada en Cali alias Lu, lideresa feminista señalada de coordinar ataques con explosivos contra la fuerza pública en universidades Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Policía Metropolitana de Cali / API

Tras su captura en Cali, alias Lu fue puesta a disposición de las autoridades competentes. La mujer deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, incendio, porte ilegal de armas de fuego, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y violencia contra servidores públicos.

Capturada en Cali alias Lu, lideresa feminista señalada de coordinar ataques con explosivos contra la fuerza pública en universidades Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Policía Metropolitana de Cali / API

La captura se enmarca en las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre grupos señalados de protagonizar acciones violentas en escenarios universitarios y contra integrantes de la Fuerza Pública.

Por ahora, la mujer deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente para esclarecer su presunta responsabilidad en los hechos que le atribuyen las autoridades.

La Policía Nacional aseguró que continuará adelantando acciones operativas en el Pacífico colombiano para combatir las estructuras vinculadas con hechos de violencia.