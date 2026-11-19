Una mujer intentó robar una entidad bancaria en el norte de Cali con un método poco común, sin embargo, su estrategia no salió como esperaba y terminó capturada por la Policía, que logró recuperar el dinero hurtado.

Así ocurrió el asalto en el norte de Cali

El hecho se registró en el barrio Vipasa, donde la mujer ingresó a una sucursal bancaria y utilizó un elemento que simulaba ser un arma de fuego, para intimidar a una de las funcionarias encargadas de atender a los clientes.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Cali, la sospechosa consiguió apoderarse de una suma de dinero en efectivo y salió del establecimiento.

La alerta sobre el robo permitió que las patrullas de vigilancia reaccionaran y desplegaran un operativo en el sector.

La búsqueda terminó pocos minutos después, cuando los uniformados lograron interceptar a la mujer y capturarla en flagrancia.

Durante el procedimiento recuperaron todo el dinero sustraído e incautaron el objeto utilizado para amenazar a la trabajadora, que resultó ser un arma de juguete.

El coronel Carlos Latorre, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, destacó la reacción de las unidades que atendieron el caso y permitieron recuperar los elementos hurtados.

Después del procedimiento, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hurto.

Su situación judicial deberá ser definida por las autoridades competentes.

La Policía Metropolitana reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar situaciones sospechosas y entregar información que pueda contribuir a las investigaciones.

Para ello, está habilitada la línea de emergencia 123 y la línea contra el crimen 321 394 5156.

Cae mujer que pretendía robar una entidad bancaria con un arma de jugete Foto: Policía Metropolitana Cali

Investigan si estaría detrás de otros robos a bancos

La captura también abrió una nueva línea de investigación.

Según explicó el oficial, las unidades de Policía Judicial recopilan elementos materiales probatorios para establecer si la mujer estaría relacionada con otros hurtos a entidades financieras cometidos bajo una modalidad similar en diferentes sectores de Cali.

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Por ahora, esta posible conexión hace parte de las hipótesis que manejan los investigadores y será necesario establecer si existen pruebas que permitan vincularla con otros hechos delictivos.

El caso vuelve a poner la atención sobre las modalidades de hurto a entidades financieras y el uso de objetos que simulan armas de fuego para intimidar a empleados y clientes.