Un nuevo asesinato se registró en Montería, en el departamento de Córdoba, donde una mujer fue asesinada y le encontraron un cartel junto a su cuerpo, lo que generó temor entre los residentes de esta zona del país.

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De acuerdo con las autoridades judiciales, todo ocurrió en la vereda Hoyo Oscuro, en el corregimiento de San Anterito, zona rural de la capital de Córdoba.

Los residentes de este punto fueron los que encontraron el cuerpo junto con un cartel que estaba en su pecho y donde lograron leer: “Por sapa”. La plena identidad de la mujer se desconoce y los habitantes de esta vereda le precisaron a las autoridades que nunca habían visto a esa mujer residir por el lugar.

Frente a esto, la hipótesis principal de las autoridades es que la mujer fue asesinada en otro punto y dejaron su cuerpo abandonado en este lugar.

Sin embargo, en este momento, todo hace parte de las investigaciones que adelantan los encargados del caso, quienes llevan a cabo entrevistas con las personas que hallaron el cuerpo, entre otras actividades de campo para individualizar a los asesinos de la mujer.

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El cadáver fue trasladado por las autoridades hasta las instalaciones de Medicina Legal con el fin de poder identificar el cuerpo.

Desde la Policía Nacional hicieron un llamado a la ciudadanía para que quien tenga información la pueda entregar por medio de la línea de emergencia 123, que funciona las 24 horas del día bajo absoluta reserva.