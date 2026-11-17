Este martes 17 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se pronunció contra los insultos de los que fue víctima una patrullera de la Policía en Cali.

Gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, habló del Gobierno nacional y Abelardo De La Espriella tomó decisión

A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado afirmó: “¡EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN NO TIENEN CABIDA EN COLOMBIA! Rechazo con absoluta contundencia las agresiones verbales y los actos de discriminación racial contra una auxiliar de nuestra Policía Nacional en Cali”.

Y avanzó en el mensaje, entregando detalles de varias medidas que anunció: “He dispuesto que nuestra auxiliar reciba todo el acompañamiento psicológico y jurídico necesario, y que se adelanten las acciones correspondientes para que los responsables respondan ante la justicia”.

“En Colombia nadie puede sentirse con derecho a humillar a otro por su raza, su origen o su condición. La dignidad humana se respeta, nuestras mujeres se respetan y nuestros uniformados se respetan. ¡NO VAMOS A TOLERAR EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN NI NINGUNA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA NUESTRAS MUJERES!”, recalcó el jefe de Estado en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

Sobre el caso de racismo, el alcalde Alejandro Eder aseguró que las autoridades ya tienen identificado al presunto responsable de los insultos contra la uniformada y reveló que se trataría de un colaborador de una entidad descentralizada de la administración distrital.

Finalmente, el mandatario anunció medidas administrativas y judiciales contra el señalado agresor. Según explicó, ordenó suspenderlo e iniciar una investigación disciplinaria, mientras que este martes 17 de noviembre comenzarán las acciones penales por los hechos registrados en un video que circuló ampliamente en redes sociales.

Iván Duque se sinceró y dijo qué piensa sobre el presidente Abelardo De La Espriella: “A veces siento”

“Tenemos indicios de que es un colaborador de una descentralizada de la Alcaldía de Cali. Ya he ordenado suspender a esta persona, iniciar una investigación disciplinaria y hoy mismo iniciará también una demanda penal contra este individuo”, concluyó en sus redes sociales el alcalde de Cali, Alejandro Eder.