En medio de la cumbre del Sena que se llevó a cabo este martes 17 de noviembre en Barranquilla, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio un fuerte discurso.

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En su intervención, el mandatario colombiano alertó que si no hubiera derrotado a su contrincante en la segunda vuelta presidencial, Colombia estaría siendo gobernada por el candidato de las Farc, ELN y la corrupción.

“Y aprovecho para decirles a los empresarios, solamente piensen por un segundo, ¿qué habría pasado si yo no gano la Presidencia de la República? Hoy sería el presidente el candidato de las Farc, del ELN, de la corrupción, de un modelo político, económico, social y cultural fracasado en todo el mundo”, explicó el jefe de Estado.

“No estaríamos haciendo este foro, no estaríamos hablando de una Ley de Rescate Económico, estaríamos hablando de exilio, de empresas quebradas y de persecución”, afirmó el mandatario.

Abelardo De La Espriella advirtió que, de no haber ganado la Presidencia, Colombia estaría gobernada por “el candidato de las Farc, del ELN y de la corrupción”. Además, aseguró que derrotó un proyecto que pretendía permanecer 30 años en el poder. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/MUBhshiFAV — Revista Semana (@RevistaSemana) November 17, 2026

También puso de presente un posible escenario político: “Entonces, créanme, es poco el sacrificio que tengamos que hacer ahora frente a lo que pudo ser. Y por eso todos tenemos que poner, ¿era esto o perder el país para siempre? ¿Y saben por qué el odio de esa gente conmigo y mi gobierno? Porque les dañamos un programa, una estrategia de 30 años, iban a quedar 30 años”.

“Gracias a Dios y a 13 millones de colombianos, evitamos que el cáncer del comunismo se tomara a Colombia. En estos cuatro propósitos orientadores de la estrategia, Dios no quiere que se quede solamente en el nombre”, concluyó el presidente.

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Finalmente, el mandatario colombiano insistió en que todos los funcionarios de su Gobierno están en periodo de prueba hasta el 7 de agosto de 2030, recordando que, si debe hacer cambios, los hará en beneficio del país.