El expresidente Iván Duque dijo lo que piensa del presidente Abelardo De La Espriella y de lo que ha sido su Gobierno en estos tres primeros meses desde que llegó a la Casa de Nariño, el pasado 7 de agosto.

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El exmandatario habló en el pódcast Me vale, de Eva Rey, y dio su opinión. “Yo a Abelardo lo veo bien, lo veo trabajando incansablemente y creo que con su trabajo ha vuelto a dignificar la oficina presidencial”, señaló.

“Creo que está recorriendo el país y está tratando de hacer la mayor cantidad de presencia posible, eso lo valoro. Creo que en cien días le ha puesto el pecho a varios de los temas más significativos o a las bombas que le dejó Petro”, agregó.

Un ejemplo de esto, según dijo, es lo que se ha hecho en cuanto al tema de seguridad y, además, aprovechó para defender que De La Espriella esté vestido con prendas alusivas a las Fuerzas Militares.

Expresidente Iván Duque Márquez Foto: Alejandro Acosta

De hecho, sostuvo que esto debería ser intrascendente porque, desde su visión, lo que hay detrás de ello y de la actitud del jefe de Estado es volverle a dar ánimo a las Fuerzas Militares. “Eso es lo que yo interpreto de ahí”, comentó.

Duque también destacó lo que se ha hecho en cuanto a la reforma fiscal, ya que esto, de acuerdo con él, demuestra el coraje que se tiene para tomar este tipo de decisiones que pueden ser impopulares. “Muestra que no buscaron el atajo de un paño de agua tibia”, aseguró.

“Yo a veces siento que hay más presidente que Gobierno en algunas cosas, porque siento que el presidente da una instrucción y se mueve, pero a veces siento que hay ministros que a veces están lentos y que no están respondiendo a las expectativas rápidas que se crean”, añadió.

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El expresidente apuntó que esto le suele pasar a todos los que pasan por la Casa de Nariño y hasta explicó que “engranar” por completo el equipo puede llevar hasta 200 días.

En ese sentido, afirmó que es en este punto en el que De La Espriella debe ejercer más presión para que los ministros trabajen a la misma velocidad.

Por otra parte, Duque señaló que el presidente es el mejor vocero de su Gobierno de cara al Congreso de Estados Unidos. Por lo mismo, cree que tiene que romper la promesa de no salir nunca del país, aunque él ha insistido en que esto se mantendrá.

“Yo creo que él es una persona que tiene simpatía, cuando tú hablas con él notas que tiene una gran capacidad de persuasión, y yo creo que él tiene que aprovechar esas condiciones que tiene para ser el mejor vocero de su Gobierno”, complementó.