El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella empezó a sentir la presión de unas disidencias de las Farc que heredaron y que crecieron en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, quien se esforzó por alcanzar la paz, pero no lo consiguió. Al contrario, dejó guerrillas más fuertes, con expansión territorial y mayor número de hombres y armas.

Este martes, 17 de noviembre, la Policía antiexplosivos revisa un taxi abandonado, tras ser robado, en la carretera que del municipio de Espinal, Tolima, conduce hacia Bogotá. Según las primeras informaciones, el vehículo fue hurtado en horas de la madrugada y el conductor, al parecer, lo abandonó sobre la carretera principal.

Este es el taxi que inspeccionan las autoridades en la mañana de este martes. Foto: Autor anónimo.

El momento que se vive es de tensión. De un lado, las autoridades examinando si el carro tiene explosivos. Del otro, la ciudadanía a la expectativa y temerosa y, como si fuera poco, con la vía totalmente obstruida porque no se permite el tránsito de vehículos en ninguno de los sentidos.

Ese panorama fue casi normal durante el pasado fin de semana en las carreteras del Huila, cuando el centro y sur del país quedaron incomunicados durante horas.

En Neiva, por ejemplo, una motocicleta bomba estalló en la madrugada del pasado domingo, 15 de noviembre, y casi acaba el peaje ubicado a la salida de Neiva hacia Bogotá. El estruendo de grandes proporciones dejó la estructura, recién construida, casi en ruinas. El techo, las paredes, las oficinas y la estructura por donde pasan los vehículos terminaron afectados.

El tránsito estuvo detenido durante varias horas, pero las autoridades abrieron paso y permitieron la movilidad. SEMANA constató que en medio de los escombros, los funcionarios siguen cobrando por cruzar el peaje.

Como si fuera poco, las autoridades en el Huila también estuvieron cuatro horas verificando la presencia de un carro cargado con explosivos en el peaje Los Cauchos, ubicado sobre la vía que de Neiva conduce hacia el municipio de Campoalegre. Al final de la tarde del domingo pasado, se logró desactivar controladamente el vehículo que pretendía generar una tragedia en el segundo peaje.

Al tiempo, las disidencias de las Farc, como ocurría en el pasado, volaron unas torres de energía y dejaron a algunos municipios del sur del departamento, sin el fluido eléctrico. Hoy algunas localidades como Tarqui, Iquira, Suaza, entre otros, no tienen el fluido eléctrico por cuenta del atentado.

Las torres de energía atacadas con explosivos en Huila. Foto: Tomadas de la cuenta en X: @florencianoscom

Este fin de semana de atentados estaba advertido.

El diario La Nación de Neiva reveló la semana anterior un informe de inteligencia donde se informa que los frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz estarían planeando los ataques a los peajes, según un documento de inteligencia militar. Aún así, no se tomaron las medidas necesarias.

En la noche de este domingo, también se reportó el lanzamiento de un dron con explosivos contra las instalaciones de Policía del municipio de El Pital, Huila. Como resultado, dos heridos, entre ellos, el intendente Johay Darío Jiménez León, y un civil. La explosión ocasionó daños materiales en las instalaciones de la guardia de la estación, reportó la institución de seguridad.

Este lunes, 16 de noviembre, el viceministro del Interior, Carlos Ramiro Chavarro, también huilense, llegó al departamento enviado por el gobierno de Abelardo De La Espriella. Confirmó la llegada de la Fuerza de Despliegue Rápido, una promesa del hoy jefe de Estado, además de blindaje a las estaciones de Policía y otras medidas.

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera. Foto: Gobernación del Huila.

Mientras tanto, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, confirmó que, según la inteligencia, detrás de los atentados de este fin de semana, está Iván Mordisco.