La historia detrás de los ataques a peajes en el Cauca: atentado el año pasado en Cajibío sería el detonante

El modo en el que las disidencias de Iván Mordisco están lanzando ataques sistemáticos a los tres peajes que se extienden en un trayecto de 70 kilómetros en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, es simplemente aterrador.

Fuertes combates en vía Panamericana entre Ejército y disidencias: este es el panorama

El miércoles, en horas de la mañana, delincuentes destruyeron la caseta de recaudo del peaje de Mondomo, ubicado en el PR 60+900 de la vereda Cachimbal, el cuarto ataque sobre ese lugar desde que Abelardo De La Espriella asumió el poder el 7 de agosto. En consecuencia, las tropas de la Tercera División del Ejército se apostaron en ese importante eje vial para garantizar el flujo vehicular.

Estación de Policía del Crucero de Pandiguando, en El Tambo, bajo ataque con drones y fusiles

El atentado no dejó personas lesionadas, solamente daños en la infraestructura, pero significó un nuevo revés en las arcas de la concesión vial Nuevo Cauca. Fuentes consultadas por SEMANA indicaron que la precisión del ataque fue tal que esa caseta quedó fuera de servicio precisamente cuando esperaba el aval de la Agencia Nacional de Infraestructura para comenzar el recaudo electrónico y mediante pago con dinero en efectivo.

“Este tipo de acciones violentas no tienen justificación. Ponen en riesgo la vida e integridad de la comunidad aledaña, de nuestros trabajadores y de los usuarios de la vía. Atentan contra un corredor vial fundamental para la movilidad, la economía y el desarrollo del departamento del Cauca”, dijo la concesionaria.

Fuentes militares consultadas por SEMANA señalaron que el atentado fue obra de hombres de la estructura Jaime Martínez, que actúa en esa zona del norte del Cauca. Dejaron caer explosivos desde un dron.

Luego de meses de investigación, inteligencia militar logró establecer que ese atentado y otros sufridos por los peajes de El Mango, en El Patía, y Villa Rica habrían sido ejecutados mediante una operación para graduar de terroristas a menores de edad entrenados por la Jaime Martínez en humildes casas del corregimiento de Timba, que cruza el Valle y el Cauca, y está a unos 40 kilómetros del peaje de Mondomo.

Los peajes más atacados son los tres ubicados en la vía Panamericana entre las ciudades de Cali y Popayán. Los atentados se realizan con drones explosivos y hasta el momento solo dejan daños materiales. Foto: CAPTURA DE VIDEO

Según fuentes consultadas, los menores también habrían perpetrado un atentado contra el peaje de Villa Rica el pasado fin de semana, pero la escasa precisión de la acción dejó en evidencia la inexperiencia del ejecutor.

Fuentes militares indican que los menores estarían siendo entrenados para cometer estos atentados como si se tratara de un juego. El responsable sería Jaime Aguilar Ramírez, alias Dionisio Rayo, experto en explosivos de la antigua columna Jacobo Arenas de las Farc, quien retomó las armas tras la firma del acuerdo de paz y fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Dionisio Rayo, ahora al frente también de las finanzas del bloque Jacobo Arenas, aparece en reseñas judiciales como el responsable del atentado a la Casa de Nariño durante la posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002.

Al parecer, sería él quien definiría las pruebas finales que deben superar los nuevos operadores de drones para ser ‘certificados’ por las disidencias. Una de ellas consistiría en atacar peajes como el de Mondomo, como parte de una ofensiva sistemática contra la infraestructura vial que también incluye la quema de maquinaria amarilla.

La caseta de recaudo ubicada en la vereda Cachimbal sufrió su cuarto atentado desde agosto, quedando fuera de servicio justo cuando esperaba el aval de la ANI para reactivar el cobro electrónico y en efectivo. Foto: CAPTURA DE VIDEO

Pero ese no es el único objetivo de las disidencias. Fuentes militares aseguraron que también atacan los peajes de El Mango, en El Patía, y Villa Rica para buscar adeptos entre la población civil, reacia a sus hombres luego del cruento atentado de abril en el que con explosivos asesinaron a 22 personas en Cajibío.

Ninguno de esos tres peajes está en funcionamiento. Sin embargo, consultando bases de datos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), SEMANA pudo conocer el nivel de recaudo que pueden lograr estas casetas.

Los informes de la operación estadística de esa entidad muestran que, solo en agosto de este año, los viajeros pagaron 5.777 millones de pesos en el peaje de Villa Rica, operado por una concesión de la que forma parte una compañía brasileña. Las disidencias estarían utilizando el dinero que los viajeros dejan de pagar para presentar como un logro revolucionario sus acciones contra dichas instalaciones. Sin embargo, en ese tramo de la vía Panamericana, convertido por estos grupos en uno de los más peligrosos del país, no funciona ningún peaje desde el estallido social de 2021.

Según recuerdan en el Valle del Cauca, para entonces solo existía un peaje entre Cali y Popayán, el de Tunía, que fue derribado por las comunidades y no ha podido reconstruirse. Cuando el Invías intentó restablecer el cobro de forma manual, la medida fue impedida mediante acciones violentas.

Tropas de la Tercera División del Ejército reforzaron la vigilancia en los puntos críticos entre el Valle y el Cauca para garantizar la movilidad y evitar nuevas incursiones de las disidencias de Iván Mordisco. Foto: AFP

Otra de las razones que ha podido establecer inteligencia militar sobre esos ataques son las retaliaciones de las disidencias por los golpes propinados por las Fuerzas Militares, como el del 5 de noviembre en zona rural de Timba, en el municipio de Jamundí, donde se dan los entrenamientos de los nuevos ‘droneros’.

La Policía y el Ejército desplegaron un riguroso operativo contra la Jaime Martínez y dieron de baja a William Andrés Daza Guetio, alias Pincher, quien desde septiembre había asumido como cabecilla de esa estructura en esa zona.

Su rol principal había sido realizar hostigamientos a la fuerza pública, mientras que Dionisio Rayo lideraba el cobro de extorsiones a las rutas de narcotráfico y vigilaba de cerca los entrenamientos de los nuevos terroristas.

SEMANA conoció que alias Pincher gozaba de un alto perfil en esa estructura armada ilegal, por cuenta de ser la mano derecha de Alexis Quisoboni Caicedo, alias Oso Yogui, y también su cuñado.

Aunque se han registrado capturas, los ataques de las disidencias no cesan. Durante la semana pasada se presentaron dos atentados contra los peajes de Mondomo y Villa Rica. Foto: Suministrado a SEMANA API

Sobre alias Pincher, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo que, además de sumar más de 18 años de trayectoria delincuencial, el peligroso malhechor también cumplió con encargos como líder financiero, de redes de apoyo y dinamizador del cobro de extorsiones y secuestros.

El reto de las autoridades será fortalecer las medidas de seguridad en la Panamericana y evitar que la fuerza pública caiga en las trampas que les ponen las disidencias al sembrar explosivos en alcantarillas y abandonar cilindros bomba como señuelo para acabar con sus vidas.

Así, ese corredor vial, que comunica a la costa norte de Colombia, Antioquia, el Eje Cafetero y Bogotá con la despensa agrícola del Cauca y la frontera con Ecuador, no solo es el más peligroso del país para los camioneros y la fuerza pública, sino ahora también para los peajes.

De acuerdo con cifras de las Fuerzas Militares reveladas por SEMANA, cada 42 horas se registra un hecho violento en la vía Panamericana. Este corredor se ha convertido en refugio de las disidencias Jaime Martínez y Carlos Patiño, estructuras bajo el mando de Iván Mordisco que patrullan sus alrededores y realizan incursiones nocturnas para cometer atentados en el tramo que atraviesa el Cauca.

Aunque se han registrado capturas, los ataques de las disidencias no cesan. Durante la semana pasada se presentaron dos atentados contra los peajes de Mondomo y Villa Rica. Foto: Suministrado a SEMANA API

Colfecar, el gremio de los transportadores de carga, en su más reciente encuesta pudo establecer que este tipo de acciones tiene un impacto fuerte en la percepción de seguridad de sus asociados. De hecho, el 17 por ciento de los empresarios consideró que la inseguridad es una de las principales problemáticas del sector, seguido de las fallas en infraestructura con 15 por ciento. Incluso, califican al Cauca como el departamento que padece mayores hechos delincuenciales.

Para la muestra, los 88 actos criminales documentados desde agosto de 2022 hasta septiembre de este año. Según Colfecar, 38 personas fueron asesinadas en ese periodo en la vía Panamericana, de las cuales 9 eran conductores.

Otras 99 personas resultaron heridas, entre ellas 8 conductores. Además, se documentaron 42 retenes ilegales, 50 secuestros, la quema de 21 camiones, 14 buses y 3 vehículos de maquinaria, así como la instalación de 28 artefactos explosivos.