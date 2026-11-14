Hora cero para que las Farc reconozcan el intento de asesinato contra Álvaro Uribe en Barranquilla cuando era candidato

El 14 de abril de 2002, en uno de los momentos más intensos del conflicto armado, la guerrilla de las Farc estuvo a punto de asesinar al entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez. Hoy, 24 años después, los excomandantes de las Farc tienen hasta el próximo 8 de diciembre para reconocer su responsabilidad en este acto terrorista.

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Se trata de una crucial prueba para la Justicia Especial para la Paz (JEP), pues su credibilidad pasa por serios cuestionamientos frente al juzgamiento de los exmiembros de esta organización criminal, quienes, de no reconocer el crimen, tendrían que enfrentar un juicio con todas las pruebas en su contra. En este punto es clave reseñar que no cabe ningún tipo de amnistía.

Ese día, la caravana en la que se movilizaba el candidato por las calles de Barranquilla fue alcanzada por una onda expansiva. En la acción terrorista murieron cinco personas y once más resultaron gravemente heridas, entre ellas una niña de tres años que perdió una pierna.

El 14 de abril de 2002, en uno de los momentos más intensos del conflicto armado, la guerrilla de las Farc estuvo a punto de asesinar al entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez. Foto: AFP

Durante años, el expediente por el atentado en el Puente del Pescado estuvo en el olvido y los máximos cabecillas de las Farc negaron ante la justicia su responsabilidad.

No obstante, SEMANA tuvo acceso a declaraciones de exjefes de las Farc e informes de inteligencia que develan la participación de los altos mandos de este grupo subversivo, entre ellos alias Iván Márquez, actual jefe de la Segunda Marquetalia, quien está detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Estos informes cambian el panorama jurídico, teniendo en cuenta que con ellos la JEP le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, y a Pastor Lisandro Alape, exintegrantes del Secretariado de las Farc.

Los excomandantes de las Farc tienen hasta el próximo 8 de diciembre para reconocer su responsabilidad en este acto terrorista. Foto: AFP

Iván Márquez dio la orden

Abelardo Caicedo Coronado, alias Solís Almeida, excomandante del Frente 19 de las Farc e integrante del Estado Mayor Central, reveló que el sanguinario Iván Márquez coordinó cada detalle. Para esa época, Márquez estaba dando pasos para convertirse en uno de los máximos jefes de las Farc.

Según el relato, Iván Márquez lo buscó para hablar del atentado, pidiéndole que se mantuviera lo más reservado posible. Solamente se contactó a un guerrillero “conocido en guerra como Elí”, experto en explosivos.

En un hecho inusual, Márquez y Solís buscaron el acompañamiento de guerrilleros del Frente 37, que delinquían en los municipios de El Carmen de Bolívar y Magangué.

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El artefacto explosivo fue ubicado en un camión de helados y camuflado entre los puestos de los vendedores ambulantes. Justo en el momento en que la caravana del candidato atravesaba el lugar, fue activada.

“La explosión alcanzó los vehículos que integraban la caravana y produjo una onda expansiva de gran intensidad, afectando mayormente a un bus de servicio público que estaba siendo adelantado por la caravana, el cual fue desplazado aproximadamente 200 metros por efecto de la explosión”, señala el informe de peritos forenses, que demuestra la gravedad del impacto.

Dar de baja a Uribe

Desde el Secretariado de las Farc se había planeado atentar contra todo dirigente político que representara una amenaza. En su campaña, una de las propuestas más fuertes de Uribe Vélez era el fortalecimiento de la fuerza pública, para derrotar a las Farc.

Para esa época, Márquez estaba dando pasos para convertirse en uno de los máximos jefes de las Farc. Foto: AFP

“La política de Seguridad Democrática partió de la profesionalización del Ejército Nacional que, respaldado por una Fuerza Aérea con mayor capacidad bélica, inició operaciones ofensivas que produjeron la movilización de la guerrilla hacia las zonas periféricas del país”, señala un informe de inteligencia.

En otros documentos conocidos por SEMANA, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, el último jefe de las Farc, aseveró que desde el Secretariado se impartieron órdenes precisas para acabar a como diera lugar con Álvaro Uribe Vélez cuando ya era presidente.

Para esto se planteó además atentar contra los congresistas más cercanos al presidente Uribe. Foto: AFP

Todo era parte de un plan que buscaba la “ingobernabilidad” del país, en el que el más insistente era Iván Márquez. Para esto se planteó además atentar contra los congresistas más cercanos al presidente Uribe.

En el Bloque Caribe constan comunicaciones de 2005 en las que Iván Márquez, en calidad de coordinador ante el Secretariado de los Bloques Noroccidental y Caribe, menciona: “Ninguno de los dos bloques hemos reconocido la tarea de eliminación de personajes políticos revolucionarios”, señala un informe de inteligencia.

Lo que contrasta con otra comunicación interceptada a Iván Márquez en la que afirmaba que había que buscar “por todos los medios, la manera de dar de baja a Uribe. Aprovechar la campaña electoral para eliminar dirigentes políticos uribistas en regiones”.

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Para ese momento, Álvaro Uribe Vélez tenía el camino despejado hacia un segundo mandato presidencial, mientras que los planes para atentar contra la vida del dirigente político eran compartidos y conocidos por los integrantes del Secretariado, según su estructura jerárquica.

En 2007, con Uribe Vélez en su segundo mandato presidencial, se registraron varios intercambios de correos. Ya para ese momento, el entonces máximo comandante de las Farc, Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo, había propuesto “generar condiciones de ingobernabilidad para el Gobierno de ese momento, fortalecer las finanzas y reconstruir de forma general los bloques a la altura inicial previa al Plan Patriota”.

“En un documento del 27 de enero de 2007 dirigido al Secretariado de las Farc, Luciano Marín Arango (Iván Márquez) manifestó respaldo absoluto a la línea de comandancia general, esto es, la vigilancia del plan estratégico, la guerra de guerrillas, el nuevo modo de operar, la importancia del trabajo político clandestino y la conformación de los movimientos de masa”, reseña un informe en conocimiento de la JEP.

Iván Márquez Jefe de la Segunda Marquetalia Foto: AFP

Ni una sola condena

Pese a las pruebas, hasta la fecha no se ha emitido ni una sola condena penal en contra de los implicados. Pero, por el contrario, la Policía Nacional fue condenada en 2021 por omisión, al no prevenir la ejecución del atentado.

“Las autoridades no podían someter a los habitantes de la ciudad al riesgo de sufrir atentados en su vida e integridad personal, permitiendo el desarrollo de una actividad electoral en condiciones señaladas”, indicó el Consejo de Estado.

Con las pruebas reveladas, queda claro que todo se trató de un atentado milimétricamente coordinado por Iván Márquez, borrando de tajo cualquier señalamiento sobre una omisión. Márquez fue el jefe negociador del acuerdo de paz y el primer desertor de alto nivel. ¿El resto del Secretariado de las Farc asumirá una responsabilidad que es evidente?