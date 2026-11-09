Álvaro Uribe respondió así, en vivo, a Petro por proponerle alianza para las elecciones: “Quiero decir”

El expresidente Gustavo Petro sorprendió en las últimas horas con un mensaje que le envió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de cara a las elecciones del 2027, en la que se elegirán los mandatarios regionales.

“Todo el que se oponga a Abelardo será bien recibido. Le propongo al expresidente Alvaro Uribe hacer un acuerdo incluso electoral, para defender la Constitución y detener el narcofascismo que gobierna a Colombia”, dijo en su cuenta de X.

Ante esto, el líder del Centro Democrático habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y les respondió, en vivo, al hoy líder de la oposición. “Yo espero que las instituciones colombianas eviten los extremos”, comenzó diciendo.

El exmandatario aseguró que se siente preocupado porque no se ha pensado en el futuro de las instituciones y habló de lo que dijo la Corte Constitucional cuando se evitó que fuera reelegido por segunda vez.

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“Yo quiero decirle a los colombianos que pensemos qué reforma hay que hacer en las instituciones, para que de verdad hoy en día y a futuro se eviten los extremos”, manifestó.

Uribe recordó que durante el mandato de Petro se reunieron cuatro veces para hablar de diferentes temas. En esas oportunidades, de acuerdo con él, le transmitieron las visiones que tenían como oposición y cada cosa que dialogaron la conocieron los ciudadanos.

“A los colombianos les quiero decir que aquí hubo de principio a fin oposición y leal con el país. (...) Jamás llegamos a pedirle puestos. Nosotros tenemos unas ideas opuestas a las que ellos defienden”, comentó.

En ese sentido, sostuvo que hay una garantía muy clara por parte del Centro Democrático: son respetuoso y defensores de los derechos constitucionales y legales de todas las personas.

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“Esto no puede ser así de uno dejarse tentar por las redes sociales, donde incluso se habla del petro-uribismo para hacer daño. (...) Les ha faltado preocupación para conocer qué piensa Petro y qué pensamos nosotros”, afirmó.

El también exsenador fue más allá y dejó en claro que hay grandes diferencias en las visiones que cada uno tiene del país. De hecho, puso algunos ejemplos: “Ellos quieren predominio del Estado, nosotros del sector privado; ellos quieren más impuestos, nosotros menos; ellos quieren más economía estatal, nosotros más economía privada”.

Estas diferencias se suman a otras que se tienen en diferentes aspectos, lo que hace poco probable que exista una alianza entre estos dos sectores que son liderados por los expresidentes.

Acerca de las elecciones 2027, Uribe recalcó que serán de suma importancia para el futuro de Colombia. “Yo no quiero que toque una campaña en contra del Gobierno y del Congreso, eso me preocupa mucho”, expresó.