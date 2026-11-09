Caso Uribe se queda en la Fiscalía: Corte se abstiene de resolver conflicto de competencias

En medio de una sala extraordinaria que inició a las 9:00 a. m. este lunes, 9 de noviembre, los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se abstuvieron de resolver el conflicto de competencias que se armó entre la Fiscalía y la Comisión de Acusación sobre un expediente contra el expresidente Álvaro Uribe.

El alto tribunal informó que esa decisión se dio después de que la votación quedó siete a dos; sin embargo, los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Naar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés aclaró su voto.

Primicia: ponencia en la Corte buscaría pasar el caso Uribe de la Fiscalía al Congreso

Pese a esos salvamentos y aclaraciones, la mayoría decidió “inhibirse” de pronunciarse sobre el conflicto de jurisdicciones que se armó entre la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

A través de un flash informativo, la Corte Constitucional precisó: “La Sala Plena (…) decidió declararse inhibida para resolver el conflicto, por la no configuración de los presupuestos normativo y objetivo”.

Expertos juristas consultados por SEMANA explicaron que esa situación se da cuando no hay un verdadero conflicto de competencias que la Corte deba resolver, por lo que se declara el inhibitorio para emitir un pronunciamiento de fondo sobre ese caso contra el exmandatario.

Aunque aún no se conocen los argumentos de fondo sobre esta decisión, el expediente contra el expresidente Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, y el homicidio del líder social Jesús María Valle seguirá siendo investigado por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema.

El conflicto de competencias llegó a la Corte Constitucional después de que congresistas del Centro Democrático, respaldados por algunos representantes de Cambio Radical, presentaron una proposición para que el caso pasara a la Comisión de Acusación del Congreso, pese a que los hechos ocurrieron cuando Uribe era gobernador de Antioquia.

La propuesta generó toda una tormenta política después de que se supo que dicha proposición había sido respaldada por cinco congresistas del Pacto Histórico. Finalmente, esa discusión jurídica llegó a la Sala Plena de la Corte Constitucional.

SEMANA reveló en primicia que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, primer ponente en este proceso, presentó una ponencia en la que habría respaldado la teoría del Congreso, pero esa postura fue derrotada en la Sala Plena y el inhibitorio salió con ponencia de la magistrada Paola Meneses, actual presidenta de la Corte Constitucional.