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Listado de convocados que ya llegaron a Cali para el amistoso vs. Chile: Lorenzo arranca trabajos

En Cali ya avanza la concentración de la Tricolor. Este lunes se espera que se realice el primer entrenamiento.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

9 de noviembre de 2026 a las 1:08 p. m.
Entrenamiento de la Selección Colombia en Estados Unidos. Varios hombres de la nueva camada repiten llamado en noviembre.
Entrenamiento de la Selección Colombia en Estados Unidos. Varios hombres de la nueva camada repiten llamado en noviembre. Foto: Getty Images

El viernes de la presente semana la Selección Colombia volverá a entrar en acción. Los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán contra Chile en el Pascual Guerrero de Cali, en el marco de la última fecha Fifa de 2026.

Desde el fin de semana que acaba de pasar, los jugadores convocados se han ido presentando a la concentración. Hasta el mediodía de este lunes hay un listado de 12, donde destacan varios que llegaron desde Europa.

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Listado de los convocados que ya están en Cali para el inicio de los trabajos con la Selección Colombia:

  • Matías Orozco
  • Juan David Arizala
  • Samuel Velásquez
  • Juan Manuel Rengifo
  • Óscar Perea
  • Dávinson Sánchez
  • Édier Ocampo
  • Camilo Vargas
  • Luis Javier Suárez
  • Jhon Solís
  • Devis Vásquez
  • Daniel Mosquera

Valga recordar que Jáminton Campaz no pudo ser tenido en cuenta, aunque había sido citado por el DT argentino.

Según lo comunicado por la FCF durante el pasado domingo, una lesión obligó al cuerpo técnico a hacer un cambio de última hora y llamar un reemplazante.

Jaminton Campaz of Colombia celebrates his goal during the group K match between Uzbekistan and Colombia at the FIFA World Cup 2026 in Mexico City, Mexico, June 17, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua via Getty Images)
Jáminton Campaz es baja de la Selección Colombia para los últimos amistosos de 2026. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia comunica que el jugador Jáminton Campaz presentó una lesión en el reciente partido con su club, Rosario Central, la cual le impide sumarse a la concentración para los partidos amistosos programados en esta fecha Fifa de noviembre”, expresó la misiva.

“De acuerdo con el parte médico, el futbolista presenta un leve edema de sobrecarga muscular en el muslo izquierdo”, indicó.

“El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Campaz una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando su talento al combinado nacional”, agregó.

A su vez, dio a conocer el nombre del que tomaría su lugar para los dos amistosos contra Chile: “En su lugar, el jugador Óscar Cortés, del Club Atlético Huracán, se unirá a la convocatoria”.

Esta es la convocatoria de la Selección Colombia

  • Arqueros: Aldair Quintana, Camilo Vargas y Devis Vásquez.
  • Defensores: Daniel Muñoz, Juan David Cabal, Jhon Janer Lucumí, Édier Ocampo, Dávinson Sánchez, Kevin Andrade, Juan David Arizala y Samuel Velásquez.
  • Mediocampistas: Gustavo Puerta, Nelson Deossa, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Jhon Arias, Yáser Asprilla y Matías Orozco.
  • Delanteros: Camilo Mena, Luis Suárez, Daniel Mosquera, Camilo Durán, Óscar Perea y Óscar Cortés.

Los amistosos programados frente a Chile serán el viernes, 13 de noviembre, en Cali, a las 7:00 p. m., y el martes, 17 de noviembre, en Santiago, desde las 6:00 p. m.

Luis Díaz y Paulo Díaz, referentes de Colombia y Chile
Luis Díaz no participará en los amistosos vs. Chile por lesión. Foto: Getty Images

Saldo de 2026 para la Tricolor

Colombia comenzó el año con derrotas ante Croacia (1-2) y Francia (1-3), pero se recuperó en junio con victorias frente a Costa Rica (3-1) y Jordania (2-0).

En el Mundial 2026 alcanzó los octavos de final, donde quedó eliminada ante Suiza en los penales. Posteriormente, en septiembre y octubre, empató con México (1-1), perdió frente a Paraguay (0-1) y venció a Perú (2-0). Ahora cerrará el calendario con dos amistosos ante Chile.