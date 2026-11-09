Gesto de Jhon Arias con Carlos Andrés Gómez acapara las miradas: conmovió en Brasil

Carlos Andrés Gómez vivió un complicado momento en el fútbol brasileño. El pasado domingo, 8 de noviembre, falló el último penal de Vasco da Gama, contra Palmeiras, que le dio la clasificación al Verdão para la gran final de la Copa de Brasil.

Ola de criticas a Kevin Viveros por pisar a rival en el estómago: inminente sanción en Brasil

Jhon Arias marca doblete de golazos con Palmerias: Lorenzo celebra la faena colombiana en Brasil

El cobro de Carlos Andrés Gómez fue fuerte, al palo de la mano derecha del portero de Palmeiras, Carlos Miguel dos Santos. Sin embargo, el guardameta voló, en una atajada aplaudida en Brasil, y le dio a los suyos la clasificación a una final más.

GIGANTE! Carlos Miguel pegou o pênalti de Andrés Gómez e classificou o Palmeiras à final da Copa do Brasil. #futebol #vasco #palmeiras #copadobrasil https://t.co/E96OO4Thsm — ge (@geglobo) November 8, 2026

Jhon Arias fue a consolar a Carlos Andrés Gómez

Jhon Arias, que fue titular con Palmeiras y jugó 70 minutos en campo, vio el desconsuelo de Carlos Andrés Gómez por haber fallado el penal, y corrió a consolarlo. Fue a un costado del terreno de juego, y se llevó varios aplausos en Brasil.

🚨 El momento en que Jhon Arias corre a consolar a Carlos Andrés Gómez luego de errar el penal de #VascoDaGama que confirma la eliminación ante #Palmeiras, en la Copa de Brasil. 🇨🇴 https://t.co/AyxEQ1HLoz — Pipe Sierra (@PSierraR) November 9, 2026

Uno de los medios deportivos más leídos en Brasil, ge, tituló: “Andrés Gómez falla penalti decisivo en Vasco vs. Palmeiras y sale del campo consolado por Arias”.

Y desarrollaron: “Tras la derrota en la tanda de penaltis en la semifinal de la Copa de Brasil, el delantero del Vasco da Gama, Andrés Gómez , abandonó el terreno de juego muy abatido y fue consolado por Jhon Arias, del Palmeiras. Gómez ejecutó el último penalti del partido, que se decidió en la muerte súbita, pero su disparo fue detenido por Carlos Miguel”.

Jhon Arias se pone en modo Selección Colombia

Tanto Jhon Arias como Carlos Andrés Gómez fueron mundialistas con la Selección Colombia en este 2026. Ambos parecen estar en los planes del técnico Néstor Lorenzo, aunque solo uno de ellos estará en la última fecha Fifa del año.

Concretamente, Jhon Arias integra la lista de convocados en Selección Colombia para la doble fecha amistosa con Chile. Sin embargo, Carlos Gómez no está entre los llamados en el plantel cafetero.

Jhon Arias, el nuevo 10 de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Detrás del no llamado de Gómez a La Tricolor hay una razón, que el propio ge reveló: “Hace unas semanas, el departamento de fútbol del Vasco se puso en contacto con la federación colombiana para hablar sobre la situación del jugador. Este ha estado jugando con dolor, con una molestia en el pie izquierdo, y no participó en el partido de ida de la semifinal de la Copa de Brasil. Si fuera convocado, el Vasco estaría obligado a ceder su participación”.