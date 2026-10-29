Reprochan actuar de Jhon Arias en Palmeiras durante su último partido; prensa e hinchada lo critican

Habitualmente, Jhon Arias hace partidos destacados con Palmeiras. De la nómina del Verdão, es de los más rendidores, habitualmente titular y bien valorado por la prensa deportiva de Brasil.

No obstante, en la última salida junto a los suyos frente a Santos durante el partido que empataron 0-0, al colombiano le cayeron tanto aficionados como algunos medios de comunicación que se mostraron inconformes con su actuación.

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Globo Esporte, que es uno de los portales con mayor reconocimiento en el país vecino, emitió un concepto y calificación negativa del partido más reciente de Arias.

“Comenzó bien el partido, creando problemas a la defensa de Santos, pero su rendimiento cayó y se apagó, sin conseguir mantener la posesión del balón en ataque”, sentenciaron de su poco brillo frente a Santos de Neymar y compañía.

En cuanto a cifras, hay que decir que el colombiano fue rajado en su calificación, que se estancó en 6,6, luego de 74 minutos jugados. A esa altura, ante el poco aporte que tuvo, fue reemplazado por Roque.

Jhon Arias, delantero de Palmeiras visitando a Santos de Brasil Foto: Getty Images

Las estadísticas de Arias se recopilaron en 42 toques de balón, un 93 % de los pases completados y el 67 % de los regates realizados.

En busca de cambiar su imagen frente a los hinchas y la prensa, la próxima salida de Palmeiras con el cafetero a bordo será el próximo 1 de noviembre en el marco de la semifinal de Copa de Brasil, enfrentando a Vasco da Gama.

En el cuadro rival, Marino Hinestroza viene de brillar al anotar dos goles al Corinthians. Esa acción le permitió terminar con las críticas que tuvo desde que se hizo el fichaje.

Empate aprieta la lucha del Brasileirao

El Brasileirao 2026 entra en su recta decisiva con una batalla apasionante entre Palmeiras y Flamengo. Ambos equipos suman 70 puntos, aunque el conjunto carioca ocupa el primer lugar, gracias a su mayor número de victorias, con cinco jornadas por disputar.

El empate sin goles de Palmeiras frente a Santos dejó al equipo de Abel Ferreira sin margen para cometer nuevos errores. Flamengo, por su parte, llega fortalecido tras vencer 3-2 al Atlético Mineiro y buscará defender el liderato en su visita a Vasco da Gama.

El calendario será determinante. Flamengo enfrentará también a Gremio y Athletico-PR antes del choque directo contra Palmeiras, previsto para la jornada 36. El equipo paulista, además de sus compromisos ligueros, deberá afrontar las semifinales de la Copa de Brasil ante Vasco y la final de la Copa Libertadores.

Ese duelo entre los dos candidatos podría definir buena parte del campeonato. Palmeiras necesita recuperar terreno, mientras Flamengo tiene la oportunidad de ampliar su ventaja. Con quince puntos todavía en disputa, la lucha por la corona brasileña sigue abierta.

Palmeiras sigue con vida en los tres frentes que disputa: su idea es lograr la triple corona, pero se teme que en alguno no logre el cometido que se han trazado por la exigencia que les representa responder a todos los torneos que juegan fases decisivas.