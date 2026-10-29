Dardo de Juan Pablo Montoya a Fernando Alonso se escucha en la F1: “Si estuviese ganando”

Juan Pablo Montoya es voz autorizada del automovilismo en Colombia. Su legado de años en la Fórmula 1 ha hecho que gane reconocimiento, respeto y que sus conceptos sobre el mundo motor sean escuchadas.

En el último tiempo se ha desempeñado como comentarista en algunos medios de comunicación. Analiza de manera constante lo que pasa con su hijo, Sebastián Montoya, así como también las acciones de la máxima categoría.

Vaticinan cuál será la próxima gran rivalidad de época en Fórmula 1: comparan con Senna y Schumacher

Definido el MVP de la Serie Mundial entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays: “Estoy muy orgulloso”

Durante los últimos días soltó una opinión de un exrival como lo es Fernando Alonso. En medio de su frase le tiró un dardo al español por quejarse del reglamento que se estableció en la F1.

“El gusto de los pilotos depende de quién tenga el mejor coche, y pasa con los V8, V10, V12, híbridos, turbos y aspirados. Si Fernando estuviese ganando todas las carreras, no odiaría el reglamento. Claro que le gustarían más otros coches, pero no estamos ante algo que vaya a cambiar”, declaró Montoya yéndose de frente contra el que hace parte del Aston Martin.

Quejas de Alonso que reprocha Montoya

Fernando Alonso volvió a cuestionar el reglamento técnico de la Fórmula 1 para 2026 y pidió cambios que permitan recuperar el protagonismo de los pilotos. El español, dos veces campeón del mundo, considera que la gestión de la energía eléctrica ha condicionado demasiado la conducción y ha reducido la diversión al volante.

El piloto de Aston Martin explicó que los competidores deben pensar constantemente en cómo administrar la batería para optimizar el rendimiento durante cada vuelta. Esta dinámica, según su análisis, obliga a sacrificar velocidad en determinados sectores para ser más rápidos después, una situación que se aleja de la esencia de conducir al límite.

Fernando Alonso, corredor español que hace parte del equipo Aston Martin de la F1. Foto: Getty Images

“No hay ninguna otra categoría del automovilismo en la que tengas que conducir lento para ir rápido”, señaló Alonso, quien propuso reducir la potencia máxima de la batería y distribuir su utilización durante periodos más prolongados.

Sus críticas también apuntaron al impacto de la normativa sobre algunos de los circuitos más emblemáticos del calendario. Silverstone, Spa-Francorchamps y Suzuka fueron algunos de los trazados que mencionó para ilustrar cómo las nuevas exigencias energéticas han restado emoción a curvas históricamente desafiantes.

“Hay circuitos que han sido asesinados este año”, lamentó el asturiano, en referencia a la pérdida de espectacularidad en sectores como Eau Rouge, en Bélgica, y la curva 130R, en Japón.

Directivos de la Fórmula 1 en su visita al circuito de Madrid, España. Foto: AP

Alonso, además, mantiene conversaciones con Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, para impulsar modificaciones. Aunque reconoce el crecimiento comercial de la categoría, insiste en que el espectáculo debe recuperar su esencia deportiva.

El piloto español espera que los ajustes previstos para 2027 mejoren la competición y permitan que la habilidad del piloto vuelva a marcar mayores diferencias.