Definido el MVP de la Serie Mundial entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays: “Estoy muy orgulloso”

William Contreras se convirtió en el tercer beisbolista venezolano en obtener el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial, con una actuación clave para que los Milwaukee Brewers alcanzaran el primer título de su historia.

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El receptor, de 28 años, brilló tanto en ataque como en defensa en este rotundo triunfo de los Brewers en el clásico de otoño ante los Rays de Tampa Bay por un global de 4-1.

“Estoy muy orgulloso, no sé ni qué decir”, afirmó un emocionado Contreras al recibir el galardón tras el triunfo decisivo de Milwaukee, este miércoles, en el Tropicana Field de San Petersburgo (Florida). “No tengo palabras para decir lo que siento, sólo agradecer a mis compañeros. Adoro este juego”, alcanzó a decir sobre el escenario.

El pelotero de Puerto Cabello, al que apodan “Wild Bill”, ya había sido campeón en 2021 con los Bravos de Atlanta, el equipo desde el que aterrizó en Milwakee dos años después.

Este miércoles elevó su segundo segundo título diez años después de que su hermano mayor, Willson Contreras, se coronara también campeón con los Cachorros de Chicago.

Una doble amenaza

Contreras, elegido esta temporada para su tercer Juego de las Estrellas, logró varios hitos a lo largo de esta Serie Mundial.

En el cuarto partido, disputado el martes, se convirtió en el primer receptor en 42 años que sacó a cuatro corredores en intentos de robo en los primeros cuatro juegos de un clásico de otoño.

Además de ser la mente detrás del plato de Milwaukee, el venezolano también tuvo un destacado rol en la ofensiva, con ocho hits y cuatro carreras remolcadas en los cinco partidos de la Serie Mundial.

El venezolano William Contreras, cátcher de Milwaukee Brewers, festeja la conquista de la Serie Mundial el miércoles 28 de octubre de 2026, tras vencer a los Rays de Tampa Bay Foto: AP Photo/Ashley Landis

Contreras toma el testigo de otros dos venezolanos designados MVP anteriormente:

Pablo Sandoval abrió el camino para el país sudamericano cuando lideró el triunfo de los Gigantes de San Francisco en la Serie Mundial de 2012 y Salvador Pérez guiando al éxito a los Reales de Kansas City en 2015.

Contreras, al igual que su compatriota Jackson Chourio, culminó un año mágico después de que ambos ayudaran también a Venezuela a ganar su primer Clásico Mundial de béisbol en marzo en una final ante el local Estados Unidos.

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Últimos 10 ganadores del MVP en la Serie Mundial

2026 - William Contreras (VEN/Milwaukee Brewers)

2025 - Yoshinobu Yamamoto (JPN/Los Ángeles Dodgers)

2024 - Freddie Freeman (USA/Los Ángeles Dodgers)

2023 - Corey Seager (USA/Texas Rangers)

2022 - Jeremy Peña (DOM/Houston Astros)

2021 - Jorge Soler (CUB/Atlanta Braves)

2020 - Corey Seager (USA/Los Ángeles Dodgers)

2019 - Stephen Strasburg (USA/Washington Nationals)

2018 - Steve Pearce (USA/Boston Red Sox)

2017 - George Springer (USA/Houston Astros)

*Con información de la AFP.