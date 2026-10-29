Horóscopo hoy, 29 de octubre, por Nana Calistar: Virgo tiene advertencia con el dinero

Para este jueves, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.
Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.
Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.
Horóscopo de Nana Calistar para este jueves, 29 de octubre de 2026
- Aries
“Hablar al chile no significa herir a quien te quiere. Expresa lo que sientes sin convertir todo en pleito y revisa qué necesita en el amor. En el trabajo, no aceptes más únicamente por demostrar que puedes. Hasta el carácter más fuerte necesita descanso”.
- Tauro
“Comparte tiempo con tu gente y fíjate quién te procura también fuera de la fiesta. Revisa los documentos de ese trámite y deja que se note si alguien te gusta. Mucho mensaje bonito, pero el interés también necesita encontrar fecha para verse”.
TAURO – 29 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 29, 2026
Comparte tiempo con tu gente y fíjate quién te procura también fuera de la fiesta. Revisa los documentos de ese trámite y deja que se note si alguien te gusta. Mucho mensaje bonito, pero el interés también necesita encontrar fecha para verse …VER…
- Géminis
“Tus pendientes merecen la atención que repartes resolviendo problemas ajenos. Organízate y no regales la tarde a comentarios que solo buscan provocarte. En el amor, participa: renovar la foto de perfil no sustituye salir a conocer gente”.
- Cáncer
“Comprueba esa noticia antes de repartir sustos por mensaje. Un recuerdo puede ponerte triste, pero también puedes crear momentos nuevos. En el amor, no confundas tranquilidad con aburrimiento: los besos no necesitan venir acompañados de sufrimiento”.
CÁNCER – 29 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 29, 2026
Comprueba esa noticia antes de repartir sustos por mensaje. Un recuerdo puede ponerte triste, pero también puedes crear momentos nuevos. En el amor, no confundas tranquilidad con aburrimiento: los besos no necesitan venir acompañados de sufrimiento…
- Leo
“Retoma eso que dejaste por un tropiezo y por un alto a las bromas que te humillan. Un viaje podría animarte y una amistad despertar otras ganas. Antes de quitarse la ropa, piensa si ambos quieren lo mismo. Pregunta lo que no entiendas en trámites”.
- Virgo
“Podría llegar un pago pendiente y una invitación a la playa. Disfruta sin gastarte todo por emoción. No apartes noches para quien nunca confirma y, con pareja, deja espacio para el apapacho. No todo beso tiene que terminar hablando de recibos”.
VIRGO – 29 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 29, 2026
Podría llegar un pago pendiente y una invitación a la playa. Disfruta sin gastarte todo por emoción. No apartes noches para quien nunca confirma y, con pareja, deja espacio para el apapacho. No todo beso tiene que terminar hablando de recibos …VER…
- Libra
“No le cobres a quien acaba de llegar las chingaderas de quien se fue. Escucha también a tus amistades y habla de lo que callas en pareja. Avanzar necesita ganas de los dos; no llegues con llaves del departamento si apenas estaban pensando en un cepillo”.
- Escorpio
“Acepta favores solo si de verdad quieres hacerlos y escucha una posible disculpa sin apresurarte a recuperar la confianza. En pareja, di qué cariño extrañas. Alguien de redes podría interesarte: bonito abdomen, pero también hace falta conversación”.
ESCORPIO – 29 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 29, 2026
Acepta favores solo si de verdad quieres hacerlos y escucha una posible disculpa sin apresurarte a recuperar la confianza. En pareja, di qué cariño extrañas. Alguien de redes podría interesarte: bonito abdomen, pero también hace falta…
- Sagitario
“Una fiesta podría juntarte con gente que no soportas: saluda y disfruta con quien sí te agrada. No alimentes chismes laborales ni ilusiones a una amistad que quiere romance si tú no. Los amores anteriores no necesitan opinar en tus nuevas citas”.
- Capricornio
“No tienes que demostrar tu valor cada vez que alguien opina. Una celebración familiar podría empezar a organizarse. Conoce a quien llega sin exigirle que adivina tus gustos y aclara dudas en el amor a distancia. Trabaja por tus metas, no por callar bocas”.
CAPRICORNIO – 29 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 29, 2026
No tienes que demostrar tu valor cada vez que alguien opina. Una celebración familiar podría empezar a organizarse. Conoce a quien llega sin exigirle que adivine tus gustos y aclara dudas en el amor a distancia. Trabaja por tus metas, no por…
- Acuario
“El miedo no necesita desaparecer para que empieces. Atiende ese aviso pendiente y dale forma a tu proyecto. En pareja, expresa qué atención deseas. Si recuerdas un viejo amor, recuerda también lo que disfrutabas: no todo lo bonito le pertenecía”.
- Piscis
“Menos anunciar la inauguración y más preparar el negocio. Aprovecha lo que ya tienes y ten lista tu información para una oportunidad laboral. Una amistad o las redes podrían acercarte a alguien. Disfruta la caricia sin inventar amor para justificar las ganas”.
PISCIS – 29 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 29, 2026
Menos anunciar la inauguración y más preparar el negocio. Aprovecha lo que ya tienes y ten lista tu información para una oportunidad laboral. Una amistad o las redes podrían acercarte a alguien. Disfruta la caricia sin inventar amor para justificar…