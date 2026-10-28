Números de la suerte de Walter Mercado para ganarse la lotería este jueves, 29 de octubre

Los juegos de azar despiertan el interés de personas que recurren a creencias populares, la astrología y los horóscopos para elegir sus números de apuesta. Sin embargo, es importante recordar que los resultados dependen del azar y que ninguna predicción garantiza un premio.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Aunque Walter Mercado falleció en 2019, su legado continúa vigente entre sus seguidores. El astrólogo puertorriqueño dejó una huella en la televisión hispana, y sus interpretaciones siguen circulando a través de publicaciones que mantienen vivo el interés por sus mensajes.

Para este jueves, 29 de octubre, Betty B. Mercado, sobrina del reconocido astrólogo, comparte las predicciones para los 12 signos del zodiaco, con recomendaciones sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana y números de la suerte asociados a cada signo. Estas orientaciones forman parte de una tradición astrológica que muchos consultan como entretenimiento, sin que exista evidencia científica de que permitan anticipar los resultados de los sorteos.

Aries

Es momento de adaptarse a los cambios personales, económicos y familiares. Aproveche las experiencias para madurar y crecer.

Números de suerte: 17, 1, 8.

Tauro

Disfrutará de momentos agradables con su pareja. También podrá mejorar su salud mediante una alimentación equilibrada y una rutina de ejercicios.

Números de suerte: 1, 8, 3.

Géminis

Su creatividad y entusiasmo estarán en aumento. La buena comunicación favorecerá los planes en pareja y la pasión en la relación.

Números de suerte: 8, 13, 29.

Cáncer

Evite controlar las decisiones de los demás. Puede ofrecer consejos, pero es importante respetar el camino que cada persona elija.

Números de suerte: 5, 15, 32.

Leo

Su autoestima se fortalece, aunque deberá evitar imponer su voluntad. La vida sentimental promete momentos agradables si hay disposición para compartir.

Números de suerte: 15, 5, 17.

Virgo

El entusiasmo por las actividades sociales aumenta. Estará dispuesto a compartir con familiares y amigos, y a disfrutar de las invitaciones que reciba.

Números de suerte: 16, 29, 41.

Libra

Las experiencias recientes le ayudarán a madurar y cambiar su perspectiva. Busque tranquilidad emocional y aléjese de personas que limiten su independencia.

Números de suerte: 33, 14, 9.

Escorpio

Es momento de convertir las ideas en acciones. Su iniciativa y valentía le permitirán avanzar y demostrar que puede alcanzar sus objetivos.

Números de suerte: 9, 13, 4.

Sagitario

La sinceridad y la confianza serán sus aliadas. Mantenga una actitud conciliadora en el trabajo y la familia, y aproveche los encuentros sociales.

Números de suerte: 12, 33, 5.

Capricornio

La determinación será clave para alcanzar sus metas. No permita que los obstáculos lo desanimen y continúe trabajando con entusiasmo.

Números de suerte: 11, 5, 2.

Acuario

Dedique tiempo a compartir con su familia y fortalecer los vínculos afectivos. Realizar cambios en el hogar también puede aportar bienestar y renovar el ambiente.

Números de suerte: 7, 12, 22.

Piscis

Su fortaleza lo motivará a buscar nuevas metas y cuidar su imagen. Su sensibilidad será una cualidad importante, pero deberá controlar los celos y fortalecer la confianza en pareja.

Números de suerte: 4, 3, 6.