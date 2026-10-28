Tabla de posiciones en Liga BetPlay: triunfo de Once Caldas y derrota del Medellín mueven los ocho

Este miércoles, 28 de octubre, se jugaron dos partidos en la Liga BetPlay 2026-ll. Ambos compromisos fueron válidos por la quinta fecha de la competencia, en encuentros que estaban aplazados y tienen implicación directa en la tabla de posiciones.

Oficial el primer descendido de la Liga BetPlay 2026: tabla del descenso tras Boyacá Chicó vs. Junior

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Así fueron los marcadores del día en la Liga BetPlay:

Once Caldas 1 - 0 Alianza FC

Con un gol de penal sobre los 52 minutos, y por obra de Michael Barrios, Once Caldas obtuvo tres puntos de oro que le permiten meterse directamente en la pelea por clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

⏱️ 90+5’ [ONC 1-0 ALI] ¡Finaliza el encuentro en el Estadio Palogrande de Manizales! ⚽️🇮🇹 #SomosOnce https://t.co/MbBrq9NHgr — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) October 29, 2026

Internacional de Bogotá 3 - 1 Independiente Medellín

Sigue la irregularidad del Independiente Medellín, que vio cómo Johan Caballero (24′), Fabricio Sanguinetti (73′) y Diego Duarte (90+2′) le dieron los goles del triunfo por 3-1 a Internacional en Bogotá. Jeison Medina (67′) descontó para el poderoso.

Marcador final #Pool 🔴🔵 Derrota en Bogotá. https://t.co/CIPZXBnY5O — DIM (@DIM_Oficial) October 29, 2026

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: así van los ocho

Atlético Nacional es líder de la Liga BetPlay con 32 puntos en 15 juegos. América de Cali asoma segundo con 31 unidades en los mismos partidos disputados, mientras que el top tres lo cierra Deportivo Cali con 30 en 16 juegos.

Independiente Santa Fe (cuarto, 28 puntos), Millonarios (quinto, 26 puntos), Atlético Bucaramanga (sexto, 25 puntos), Once Caldas (séptimo, 24 puntos) e Independiente Medellín (octavo, 23 puntos) cierran el grupo de clasificados, parciales, a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima e Internacional de Bogotá aparecen como los principales perseguidores en la lucha por entrar al selecto grupo de los ocho.

Boyacá Chicó ya está eliminado de cuadrangulares y, de paso, descendido al Torneo BetPlay 2027. Por su parte, Junior de Barranquilla, actual bicampeón de Colombia, también está oficialmente fuera de la pelea por el título.

Los tres coleros de la tabla de posiciones son Jaguares de Córdoba (13 puntos), que también pelea por no descender, y Fortaleza con Deportivo Pasto.