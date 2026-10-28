La joya del Real Madrid que la Selección Colombia le quiere quitar a España: joven prometedor

Unai Ordoñez es un delantero de 16 años que juega en Real Madrid. Nació en España, su madre es española, su padre es colombiano, y la Selección Colombia sub-17 estaría considerando seriamente convocarlo al próximo ciclo.

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La información la entregó el periodista Juan Camilo Ruíz, por medio de su cuenta de X: “La Federación Colombiana de Fútbol sigue de cerca la situación de Unai Ordóñez, canterano del Real Madrid. El delantero de 16 años cuenta con pasaporte español y colombiano y está abierto a la posibilidad de representar a Colombia”.

🚨🇨🇴 La Federación Colombiana de Fútbol sigue de cerca la situación de Unai Ordóñez, canterano del Real Madrid. 👉 El delantero de 16 años cuenta con pasaporte español y colombiano y está abierto a la posibilidad de representar a Colombia. 👀 La idea es que Ordóñez se sume a la Selección Colombia sub-17 una vez finalice el Mundial de dicha categoría. — Juan Camilo Ruiz (@Ruizrjcamilo) October 28, 2026

¿Quién es Unai Ordoñez, la joya del Real Madrid que la Selección Colombia quiere

Ordoñez nació el 5 de julio de 2010 en Getafe, España. Según la web oficial del Real Madrid, juega como delantero en el Juvenil C del equipo merengue, aunque también tuvo categorías formativas en Getafe y Alhóndiga.

Ficha técnica de Unai Ordoñez en la web oficial del Real Madrid. Foto: Web oficial del Real Madrid.

Sin embargo, el contrato de Unai Ordoñez, con Real Madrid, va hasta 2028. Es una muestra del talento que el joven jugador posee, por lo que la Casa Blanca se plantearía seriamente tenerlo en sus filas durante un buen tiempo.

El pasado 27 de septiembre, Ordoñez publicó en sus redes sociales una fotografía firmando su primer contrato como profesional con Real Madrid. Además, lo acompañó de un emotivo texto que resume la emoción que le produjo.

“No ha sido un camino fácil, pero cada sacrificio, cada entrenamiento y cada momento difícil han merecido la pena. Gracias a mi familia, a todas las personas que han creído en mí y me han acompañado en este camino, y al Real Madrid por confiar en mí”, escribió el joven talento.

Si las gestiones de la Selección Colombia sub-17 resultan favorables, Unai Ordoñez arrancaría un proceso juvenil con La Tricolor para finales de 2026 y principios de 2027.

El Mundial Sub-17 será del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026, y Ordoñez no entraría aún para ese ciclo. Sin embargo, encajaría en los planes del técnico Fredy Hurtado para el futuro.