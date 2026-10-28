Deportes

Milwaukee Brewers es campeón de la Serie Mundial 2026: liquidó en el quinto juego a Tampa Bay

Milwaukee Brewers fue mejor que Tampa Bay en cuatro de cinco juegos disputados en esta Serie Mundial 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
28 de octubre de 2026 a las 10:21 p. m.
Milwaukee Brewers, campeones de la Serie Mundial 2026.
Milwaukee Brewers, campeones de la Serie Mundial 2026. Foto: Getty Images.

La Serie Mundial de Béisbol tiene un nuevo campeón en 2026. Los Milwaukee Brewers se quedan con el título, luego de vencer a Tampa Bay Rays en el quinto juego de la serie (4-1). El resultado en el Tropicana Field, este miércoles 28 de octubre, les permite alcanzar la gloria.

Tampa Bay celebra el agónico triunfo
Rays sobrevive la embestida de Milwaukee y fuerza el juego 5 en la Serie Mundial
Milwaukee Brewers left fielder Jackson Chourio celebrates his base hit during the fifth inning of Game 3 of baseball's World Series, Monday, Oct. 26, 2026, in St. Petersburg, Fla., between the Milwaukee Brewers and the Tampa Bay Rays. (AP Photo/Chris O'Meara)
La Serie Mundial se acerca a su fin: así quedó el tercer partido de Rays vs. Brewers

Milwaukee arribó al compromiso de este miércoles con una ventaja de 3-1 a favor. Ganó los tres primeros juegos, aunque en el cuarto (27 de octubre) Tampa Bay Rays se había impuesto, dando un golpe de autoridad.

Se convierte en un hito histórico para los Brewers, pues la franquicia buscaba coronarse por primera vez en la Serie Mundial. Se trata de un triunfo de máxima categoría, ante uno de los rivales más importantes de la temporada.

La serie que pintaba para definirse en cuatro juegos, acabó sentenciándose en cinco

Milwaukee arrancó la serie con una importante ventaja que parecía encaminarlos a un título rápido. Las ventajas que obtuvieron en sus primeros tres juegos los dejaban casi listos para encarar la cuarta jornada, a priori, sin problemas.

No obstante, Tampa Bay ocupó las primeras páginas de los diarios deportivos, dejando un mensaje claro luego del cuarto juego: se resistía a la eliminación rápida.

En el mencionado cuarto juego, los Rays hicieron una remontada, en entradas adicionales, y se impusieron 4-3. Con el triunfo en el bolsillo, vivieron un día más en su búsqueda por la épica; algo que, finalmente, no llegó.

Por eso, la previa al quinto juego se vivió por lo alto. La expectativa estaba en que Tampa Bay se jugara sus cartas y recortara aún más la ventaja, o definitivamente Milwaukee liquidara la Serie Mundial.

Con un 4-1 este miércoles, Milwaukee Brewers hizo la tarea y puso fin a la ambición por obtener el título más importante de la temporada.

Marcadores de los cinco juegos en la Serie Mundial 2026

  • 23 de octubre de 2026: Milwaukee Brewers 3 - 2 Tampa Bay
  • 24 de octubre de 2026: Milwaukee Brewers 5 - 4 Tampa Bay
  • 26 de octubre de 2026: Tampa Bay 1 - 10 Milwaukee Brewers
  • 27 de octubre de 2026: Tampa Bay 4 - 3 Milwaukee Brewers
  • 28 de octubre de 2026: Tampa Bay 1 - 4 Milwaukee Brewers