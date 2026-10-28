Oficial: así terminó la votación entre Cristiano y Messi por el ‘Balón de Oro de todos los tiempos’

Este miércoles, 28 de octubre de 2026, la web oficial del Balón de Oro anunció a Cristiano Ronaldo 2008 como el ganador del B.O.A.T., o Balón de Oro de todos los tiempos. El portugués se impuso sobre leyendas como Lionel Messi, Johan Cruyff y Michel Platini.

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¿Qué es el B.O.A.T., o Balón de Oro de todos los tiempos?

Es una votación creada por los organizadores del Balón de Oro, donde los aficionados eligen al que consideran como el mejor ganador del Balón de Oro de todos los tiempos.

Eso significa que los fans en todo el planeta eligieron el Balón de Oro de Cristiano Ronaldo, en 2008, como el mejor en la historia del galardón. Segundo quedó Lionel Messi 2012, y tercero quedó Cristiano Ronaldo 2017.

La elección celebra la fidelidad de los fanáticos y no se traduce en un trofeo físico. Es decir que Cristiano Ronaldo no recibirá un galardón.

Cristiano Ronaldo cuando ganó el Balón de Oro 2008, jugando para Manchester United. Foto: Getty Images.

Así quedó la votación por el B.O.A.T. 2026

Cristiano Ronaldo 2008 Lionel Messi 2012 Cristiano Ronaldo 2017 Lionel Messi 2023 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2014 Lionel Messi 2015 Cristiano Ronaldo 2013 Lionel Messi 2011 Lionel Messi 2009 Lionel Messi 2019 Lionel Messi 2021 Ronaldo Nazário 2002 Lionel Messi 2010 Ronaldo Nazário 1997 Kevin Keegan 1979 Johan Cruyff 1974 Michel Platini 1984 Franz Beckenbauer 1976 Marco van Basten 1988 Johan Cruyff 1971 Johan Cruyff 1973 Franz Beckenbauer 1972 Michel Platini 1985 Marco van Basten 1989 Alfredo Di Stéfano 1957 Kevin Keegan 1978 Marco van Basten 1992 Michel Platini 1983 Karl-Heinz Rummenigge 1981 Alfredo Di Stéfano 1959 Karl-Heinz Rummenigge 1980

La votación fue del 1 al 27 de octubre, en la web oficial del Balón de Oro.

Lista oficial de cómo quedaron las votaciones para el Balón de Oro de todos los tiempos. Foto: Web oficial del Balón de Oro.

¿Es lo mismo Super Balón de Oro y Balón de Oro de todos los tiempos?

No. El Super Balón de Oro fue una distinción única e histórica que France Football le entregó a Alfredo Di Stéfano en 1989.

“En aquella oportunidad, la Saeta Rubia le ganó en las votaciones a futbolistas de calibre como Johan Cruyff y Michel Platini, entre otros”, reseña la organización en su web oficial.

Desde 1989, y hasta este 2026, no han vuelto a entregar un Súper Balón de Oro nunca, y no hay indicativos de que exista una segunda edición de ese llamativo galardón.

En 1989, Alfredo Di Stéfano ganaba el Súper Balón de Oro como reconocimiento a su carrera extraordinaria: ⚽ 308 goles con el #RealMadrid 🏆 17 títulos como jugador del @RealMadrid 🥇 2 Balones de Oro (1957 y 1959) #RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa https://t.co/IDquCwmemc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 25, 2020

Hary Kane, el Balón de Oro 2026

Por su parte, el inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y sigue siendo noticia mundial.

Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 Foto: UEFA via Getty Images

Gracias a lo hecho con su selección de Inglaterra y con el Bayern Múnich, Kane entra en el selecto grupo de ganadores del Balón de Oro.