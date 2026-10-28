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Oficial: así terminó la votación entre Cristiano y Messi por el ‘Balón de Oro de todos los tiempos’

Entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi hubo una votación reñida para conocer al Balón de Oro de todos los tiempos.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

28 de octubre de 2026 a las 6:26 p. m.
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encabezaron las votaciones en el Balón de Oro de todos los tiempos.
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encabezaron las votaciones en el Balón de Oro de todos los tiempos. Foto: Getty Images.

Este miércoles, 28 de octubre de 2026, la web oficial del Balón de Oro anunció a Cristiano Ronaldo 2008 como el ganador del B.O.A.T., o Balón de Oro de todos los tiempos. El portugués se impuso sobre leyendas como Lionel Messi, Johan Cruyff y Michel Platini.

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¿Qué es el B.O.A.T., o Balón de Oro de todos los tiempos?

Es una votación creada por los organizadores del Balón de Oro, donde los aficionados eligen al que consideran como el mejor ganador del Balón de Oro de todos los tiempos.

Eso significa que los fans en todo el planeta eligieron el Balón de Oro de Cristiano Ronaldo, en 2008, como el mejor en la historia del galardón. Segundo quedó Lionel Messi 2012, y tercero quedó Cristiano Ronaldo 2017.

La elección celebra la fidelidad de los fanáticos y no se traduce en un trofeo físico. Es decir que Cristiano Ronaldo no recibirá un galardón.

Cristiano Ronaldo cuando ganó el Balón de Oro 2008, jugando para Manchester United.
Cristiano Ronaldo cuando ganó el Balón de Oro 2008, jugando para Manchester United. Foto: Getty Images.

Así quedó la votación por el B.O.A.T. 2026

  1. Cristiano Ronaldo 2008
  2. Lionel Messi 2012
  3. Cristiano Ronaldo 2017
  4. Lionel Messi 2023
  5. Cristiano Ronaldo 2016
  6. Cristiano Ronaldo 2014
  7. Lionel Messi 2015
  8. Cristiano Ronaldo 2013
  9. Lionel Messi 2011
  10. Lionel Messi 2009
  11. Lionel Messi 2019
  12. Lionel Messi 2021
  13. Ronaldo Nazário 2002
  14. Lionel Messi 2010
  15. Ronaldo Nazário 1997
  16. Kevin Keegan 1979
  17. Johan Cruyff 1974
  18. Michel Platini 1984
  19. Franz Beckenbauer 1976
  20. Marco van Basten 1988
  21. Johan Cruyff 1971
  22. Johan Cruyff 1973
  23. Franz Beckenbauer 1972
  24. Michel Platini 1985
  25. Marco van Basten 1989
  26. Alfredo Di Stéfano 1957
  27. Kevin Keegan 1978
  28. Marco van Basten 1992
  29. Michel Platini 1983
  30. Karl-Heinz Rummenigge 1981
  31. Alfredo Di Stéfano 1959
  32. Karl-Heinz Rummenigge 1980

La votación fue del 1 al 27 de octubre, en la web oficial del Balón de Oro.

Lista oficial de cómo quedaron las votaciones para el Balón de Oro de todos los tiempos.
Lista oficial de cómo quedaron las votaciones para el Balón de Oro de todos los tiempos. Foto: Web oficial del Balón de Oro.

¿Es lo mismo Super Balón de Oro y Balón de Oro de todos los tiempos?

No. El Super Balón de Oro fue una distinción única e histórica que France Football le entregó a Alfredo Di Stéfano en 1989.

“En aquella oportunidad, la Saeta Rubia le ganó en las votaciones a futbolistas de calibre como Johan Cruyff y Michel Platini, entre otros”, reseña la organización en su web oficial.

Desde 1989, y hasta este 2026, no han vuelto a entregar un Súper Balón de Oro nunca, y no hay indicativos de que exista una segunda edición de ese llamativo galardón.

Hary Kane, el Balón de Oro 2026

Por su parte, el inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y sigue siendo noticia mundial.

Harry Kane gana el Balón de Oro 2026
Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 Foto: UEFA via Getty Images

Gracias a lo hecho con su selección de Inglaterra y con el Bayern Múnich, Kane entra en el selecto grupo de ganadores del Balón de Oro.