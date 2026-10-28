Bayern Múnich y Luis Díaz inaugurarán uno de los estadios más imponentes del mundo: anuncio oficial

Será un partido especial para comenzar el nuevo año 2027: el FC Bayern Múnich, junto a su Balón de Oro, Harry Kane, y demás figuras, como Luis Díaz, viajará el próximo 5 de enero de 2027 a Nairobi, Kenia, donde se enfrentará al Ajax de Ámsterdam, el club más laureado de los Países Bajos, con motivo de la inauguración oficial del nuevo estadio nacional.

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Más exactamente, se trata del Raila Odinga International Stadium at Talanta Sports City, que se convertirá en el estadio más importante de Kenia, uno de los más imponentes de África y entre los más deslumbrantes del mundo, que tendrá acceso para 60.000 espectadores, aproximadamente.

Será una gran fiesta internacional que avivará el fútbol africano en un año que tendrá la Copa Africana de Naciones.

El evento del Bayern Múnich contra el Ajax servirá como aperitivo para el gran torneo de fútbol en África a jugarse en el verano de 2027 en Kenia, Uganda y Tanzania. Será la primera vez que el certamen se celebre en tres países y regresará a la zona oriental africana después de más de 50 años.

Nuevo estadio en Kenia donde jugará el Bayern. Foto: NurPhoto via Getty Images

Rouven Kasper, miembro de la directiva y responsable de Marketing y Ventas del Bayern Múnich, dijo que el gigante bávaro cuenta con millones de hinchas en el continente africano y apuesta por la expansión de la marca luego de diferentes eventos de carácter amistoso en otros continentes, como América y Asia.

Bayern irá a África con Luis Díaz

“Es un continente que vive el fútbol con enorme pasión. Desde hace muchos años estamos presentes regularmente en América y Asia con nuestro Audi Summer Tour (a principios de año). Ahora se nos presenta una nueva oportunidad para reforzar también en África nuestros vínculos con los aficionados, acercarles la experiencia de vivir el FC Bayern en primera persona y poner de relieve la proyección internacional de nuestro club”, dijo Rouven Kasper.

“Contribuiremos una vez más a dar mayor visibilidad a la Bundesliga y estamos encantados de participar en este evento tan especial”, agregó el directivo.

¿Por dónde se podrá ver a Luis Díaz en África?

El partido entre el FC Bayern y el Ajax de Ámsterdam, que cuenta en sus filas con los exjugadores de la Bundesliga Marc-André ter Stegen, Thilo Kehrer y Julian Brandt, se retransmitirá en directo por televisión de forma simultánea en FC Bayern TV PLUS para todo el mundo, plataforma de streaming de pago del equipo alemán.

Luis Díaz fue ubicado en la casilla 24 del Balón de Oro 2026. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Ya si quiere aventurarse por África, la venta de entradas comenzará el 5 de noviembre en la web oficial del club.