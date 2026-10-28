Hablar de Iván René Valenciano es hablar de potencia en su pegada. Si un central lo dejaba dar la vuelta, rompía el arco con facilidad. Tenía un empeine magistral, que llenó de goles el fútbol colombiano, a tal punto que el apodado ‘bombardero’ quedó como el máximo goleador del Junior de Barranquilla en la historia, con 166 anotaciones.

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Un récord que nadie ha podido superar hasta el momento, ni siquiera los célebres atacantes del Junior de los últimos años, quienes, además, llegaron a la Selección Colombia, como Carlos Bacca (135) y Teófilo Gutiérrez (106).

Los goles y sus pasos por el Junior y la Selección Colombia quedaron en la historia. Hoy, la realidad de Iván René Valenciano es muy diferente. Enfrenta la captura de su hijo en Colombia, luego de una operación liderada por el presidente Abelardo De La Espriella.

Su vida tras dejar las canchas ha estado marcada por momentos difíciles. Antes de enfrentar la situación de su hijo Jacobo, Iván René Valenciano contó en SEMANA sobre el arresto que vivió en Estados Unidos por conducir en condiciones no aptas, en medio de los problemas con el alcohol que ha enfrentado.

A finales de 2023, Iván René fue arrestado en la ciudad de Weston, ubicada en el estado de Florida (Estados Unidos), luego de protagonizar un fuerte accidente de tránsito. El reporte oficial de la Policía local, al que tuvo acceso SEMANA, indicó que este se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento en el que se presentó el choque.

Así quedó la camioneta BMW de Iván René Valenciano Foto: @nuestrosdporte2

Con el pasar de las horas, se conocieron detalles sobre este caso que involucró a Valenciano. El exjugador de la Selección Colombia habló con Vicky en SEMANA, donde admitió que sí había tomado antes de manejar el vehículo.

“Estaba el domingo en un asado con mi familia. Estuvimos hasta las 6:00 de la mañana del día lunes; llegué a mi casa y se me dio por ir a echar gasolina, estando tomado. Paré en un cruce, no me fijé que venía otro carro y lo choqué”, indicó en diálogo con Vicky Dávila.

Valenciano: problemas con el alcohol, pero no con las drogas

En la charla con SEMANA, Iván René también dejó claro que no tiene problemas con las drogas, en medio de rumores relacionados con el consumo de medicamentos.

“Lo de droga no. Eso sí tengo que dejarlo claro, nunca en mi vida he consumido droga de ningún tipo, solamente medicamentos, que lo he dicho y hablado en otras ocasiones. De alcohol, sí, pero tampoco en el reporte aparece el grado de alcohol en el que yo estaba”, agregó Valenciano, quien permaneció aproximadamente 24 horas arrestado en el North Broward Bureau, en Broward, Florida.

Jacobo Valenciano, capturado

El operativo se realizó en la madrugada de este martes, 27 de octubre, en la ciudad de Medellín, durante el despliegue de la Operación Cerco Épico, en la que participaron el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el alcalde, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Iván René Valenciano y sus hijos. Foto: Colprensa / Redes sociales

En imágenes difundidas por la Presidencia de la República se ve el momento en el que De La Espriella increpa a dos de los capturados. El primero fue identificado como Jacobo de Jesús Valenciano Yepes (hijo), de 20 años, y el otro como Eddy Santiago Cuadros Yepes (hijastro), alias Risas.

Los dos cayeron en medio de un segundo operativo de ese gran despliegue contra la banda La Roja, en el que las autoridades hicieron 10 allanamientos. Además de Risas, señalado como el coordinador de la banda, y Valenciano, fueron detenidas otras cinco personas.