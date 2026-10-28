El incómodo momento de Lamine Yamal con Thierry Henry que vaticinó su derrota en el Balón de Oro

Lamine Yamal estuvo entre los favoritos para llevarse el Balón de Oro en Londres, pero fue superado por Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, y sus espectaculares números a nivel personal. Antes de que Ronaldo Nazário diera el nombre del delantero inglés, la joya del FC Barcelona sufrió una broma por parte de Thierry Henry, anfitrión del evento que prácticamente vaticinó lo que iba a suceder.

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El gesto de Lamine Yamal en pleno discurso de Harry Kane: su cara resuena en el mundo y es viral

Todo pasó cuando a Lamine Yamal le dieron el premio al mejor futbolista joven por tercera ocasión consecutiva. Thierry Henry quiso jugar un poco con las palabras y dejó en el aire una declaración en la que el jugador del Barcelona solamente tuvo que reírse y hasta nombrar a su compañero Pau Cubarsí.

Henry le lanzó una pregunta comprometedora: “¿Es el (premio) que querías hoy?”. Lamine Yamal trató de salir del mal momento con esta respuesta: “Los quiero todos, pero hablando de este, me hubiera gustado que fuera para Cubarsí”. El video lo dice todo.

La situación escaló rápidamente en las redes sociales y Thierry Henry quiso explicar lo sucedido con Lamine Yamal. El exdelantero francés puntualizó que “se le ha dado mucha importancia a algo que realmente no es nada”.

Henry, a Lamine después de ganar el Kopa 🔊 "¿Es el que querías ganar esta noche?" Yamal 💭 "Todos. Pero hablando de este, me hubiera gustado que fuera para Cubarsí" #ballondor https://t.co/MX7WrxCkDX — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

“No estaba comprobando su ego en absoluto. Simplemente pensé que, al ser la tercera vez que ganaba este trofeo (Kopa), le pregunté si este era el que realmente quería. Todos sabíamos el que quería, pero desafortunadamente no lo consiguió”, dijo Thierry Henry.

Lamine Yamal no se fue con las manos vacías

Para el prodigio del Barça, campeón del mundo con España en el Mundial 2026 y de LaLiga con el conjunto azulgrana, se trata del tercer Trofeo Kopa de forma consecutiva que logra; este de 2026 lo recibió de manos del exdelantero ucraniano Andriy Shevchenko. Aunque no era su máximo objetivo.

Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Lamine Yamal recibe el Trofeo Kopa como mejor jugador de menos de 21 años en la rama masculina y quedó tercero en el máximo premio, que fue para Harry Kane.

El jugador del Barcelona se vio lastrado por un Mundial apagado en lo individual, donde solamente marcó un gol, pese al título conquistado por España en Norteamérica y por una eliminación en cuartos de final de la Champions con el FC Barcelona.

Por otra parte, Kane comenzó a ganar fuerza en la previa de la gala en Inglaterra. Su capacidad goleadora en el Bayern Múnich, sumada al liderazgo en el tridente que completa junto a Luis Díaz y Michael Olise, le dio impulso en la lista de los 30 nominados.