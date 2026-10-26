El gesto de Lamine Yamal en pleno discurso de Harry Kane: su cara resuena en el mundo y es viral

El delantero inglés del Bayern Múnich, autor de una sobresaliente temporada 2025-2026 en el plano estadístico por su eficacia goleadora, fue galardonado con el Balón de Oro este lunes en Londres, Inglaterra. Harry Kane barrió en las votaciones y superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

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El jugador de 33 años de edad, que solo ganó un título de campeón el curso pasado, fue ante todo recompensado por su increíble eficacia goleadora. Ahora, sucede al francés Ousmane Dembelé, quien hizo un 2025 maravilloso con el PSG.

Kane, quien se convierte en el primer inglés coronado con el máximo galardón individual desde Michael Owen en 2001, ha pulverizado los registros con sus 61 goles con la camiseta del Bayern Múnich (semifinalista en la Champions League), o 73 si se suman los que marcó con Inglaterra (tercera en el Mundial 2026).

Entre los otros favoritos, Lamine Yamal se vio lastrado por un Mundial apagado en lo individual, donde solamente marcó un gol, pese al título conquistado por España en Norteamérica y por una eliminación en cuartos de final de la Champions con el FC Barcelona.

Se consuela con el trofeo al mejor joven por tercer año consecutivo y su rostro cuando Ronaldo Nazário nombró a Harry Kane en el teatro lo dice todo. Su cara larga y seria dejar entrever que le dolió la derrota en las votaciones.

HARRY KANE IS THE 2026 BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/k3CUlwLF1E — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

No solo eso, sino que la seriedad le trascendió hasta el discurso del ganador.

Kylian Mbappé, por su parte, se vio perjudicado por un palmarés vacío a pesar de unas estadísticas personales excepcionales (máximo goleador del Campeonato de España, de la Liga de Campeones y de la historia en la Copa del Mundo).

Lamine Yamal sí recibió premio en el Balón de Oro

Antes del momento sublime de la noche, el atacante del FC Barcelona fue galardonado con el Trofeo Kopa como mejor jugador de menos de 21 años en la rama masculina, durante la ceremonia del Balón de Oro.

Para el prodigio del Barça, campeón del mundo con España en Nueva York y de LaLiga con el conjunto azulgrana, se trata del tercer Trofeo Kopa y de forma consecutiva, este de 2026 lo recibió de manos del exdelantero ucraniano Andriy Shevchenko.

Lamine Yamal en la gala de Balón de Oro Foto: Gareth Cattermole/Getty Images

“Me hubiera gustado que estuviera (Pau) Cubarsí, mi compañero de equipo, él lo hubiera merecido”, declaró Lamine Yamal sobre el central del Barcelona y además compañero de la España campeona del mundo.