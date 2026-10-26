Primera reacción de Luis Díaz tras el Balón de Oro de Harry Kane: respeto total

Luis Díaz estuvo en la gala del Balón de Oro 2026 que se desarrolló en el teatro London Palladium de Londres, Inglaterra. Su puesto 24° parece omitirlo por completo y se une a la celebración por su compañero Harry Kane, ganador del máximo galardón.

El otro premio que le dieron a Harry Kane en la gala del Balón de Oro: se fue de doblete

Lamine Yamal recibió premio en el Balón de Oro 2026: galardón resuena en el mundo

Apenas Harry Kane fue mencionado por Ronaldo, Luis Díaz se puso de pie y aplaudió a su compañero por el Balón de Oro. Antes de la gala, apenas en su llegada a Londres, Lucho había vaticinado y advertido que el ‘Huracán’ iba a ser el ganador del máximo premio de la revista France Football.

En medio del furor, Luis Díaz soltó un gran abrazo para Kane, quien saludó a todos los jugadores en su alrededor, incluyendo a sus dos contrincantes, Lamine Yamal y Kylian Mbappé. También se saludó con Michael Olise y Ousmane Dembelé.

Tras este gesto, Lucho fue a sus redes sociales y reposteó la placa que el Bayern Múnich le dedicó a Harry Kane como homenaje por ganar el Balón de Oro. “Winner”, se lee en la imagen prediseñada del equipo alemán.

“Felicitaciones Harry, más que merecido”, escribió Luis Díaz en inglés, en el mensaje replicado en Instagram.

Publicación de Luis Díaz en las redes sociales Foto: Instagram

En cuanto a Luis Díaz en la gala, el Mundial de 2026 con la Selección Colombia parece haberle salido caro, pues no logró una mejor ubicación en la definición del Balón de Oro. De manera oficial, ocupó la casilla 24 entre los 30 nominados.

Luis Díaz habló tras la ceremonia del Balón de Oro

Tras el mensaje en las redes sociales, Luis Díaz se refirió al premio de su compañero en Londres y dejó claro que cuenta con su respaldo incondicional. El colombiano solo tuvo palabras de elogio para Kane y le expresó todo su respeto al líder del camerino.

El ‘Huracán’ sucede en el palmarés al delantero Ousmane Dembélé, ganador de la edición de 2025, cuando brilló con el PSG. Además, confirma que los números a nivel personal pueden tener mucha trascendencia, pues, en cuanto a títulos colectivos, solo ganó la Bundesliga con el Bayern Múnich.

Entre los otros favoritos, Lamine Yamal se vio lastrado por un Mundial discreto en lo individual, con un gol, pese al título conquistado por España y a la eliminación en los cuartos de final de la Champions League con el FC Barcelona. Se consuela con el trofeo al mejor jugador joven por tercer año consecutivo.