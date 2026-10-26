Luis Díaz aterrizó en las últimas horas con Bayern Múnich para la gala del Balón de Oro 2026 que se desarrollará en el teatro London Palladium de Londres, Inglaterra.

El colombiano descendió de un vehículo donde también venían figuras de los bávaros como Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano que son candidatos al galardón entregado por la revista France Football.

Medios internacionales se le acercaron al guajiro para preguntarle por su favorito a quedarse con el premio individual. Entre risas el colombiano reveló: “¿Favorito? Harry, Harry siempre”.

🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 HARRY KANE y LUIS DÍAZ YA están en LONDRES para la GALA del BALÓN de ORO. 🇨🇴Luis Díaz: "¿Favorito? Harry, Harry siempre". https://t.co/hcRp1USrGf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2026

Aunque Lucho esté en el listado de 30 finalistas, sabe que sus opciones de ganar son lejanas. Por ello, es que se ha sumado al apoyo de quien sí entra en la carrera formal junto a Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

A su vez, Díaz se muestra del lado del Bayern Múnich, su club, que busca certificar con dicho premio lo que fue una temporada de ensueño el año anterior donde el tridente Kane, Díaz y Olise fue el de mejor rendimiento al ataque en el mundo.

Campaña por Kane en Bayern Múnich

Para los compañeros del inglés, Kane reúne todos los méritos para ser elegido como el mejor jugador del mundo y suceder a Ousmane Dembélé, quien actualmente ostenta el galardón.

Díaz desde hace meses se ha mostrado del lado del ‘huracán’ al que describe como un jugador que “tiene todo, hace goles, asiste, defiende. Ha sido de los mejores goleadores de todo el mundo y merece ganarlo 100 por ciento, sin duda. Siempre quiere más, no se conforma, te ayuda a crecer”.

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Olise aunque está entre los opcionados se mostró a favor del inglés: “Harry Kane se lo merece porque fue el mejor jugador del mundo la temporada pasada.”

Joshua Kimmich, uno de los capitanes del Bayern Múnich resaltó la ambición de Harry por siempre querer ir por más: “Es un verdadero jugador de equipo. Marcó 70 goles y aparte de los goles fue increíblemente importante para el equipo. Cuando vamos 3-0 arriba y no marca, no está infeliz”.

Kane se muestra sereno

El diario Marca entrevistó al goleador hace unos cuantos meses. Durante dicha conversación se refirió a la posibilidad de convertirse en el mejor jugador del mundo.

“El Balón de Oro no está en mis manos. Depende de las personas que votan”, respondió sereno sobre la determinación que tengan los jueces.

Harry Kane, delantero y goleador del Bayern Múnich Foto: NurPhoto via Getty Images

“Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. [...] Es verdad que llegar a 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia, habla por sí sola. Estoy extremadamente orgulloso de ello”, añadió al respecto.

Sobre el mecanismo de la elección del Balón de Oro cabe resaltar que es a través de una votación de periodistas especializados de todo el mundo. Se ordena en los 10 favoritos de cada uno y termina por ser el vencedor quien más puntos sume.