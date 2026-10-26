Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y modelo colombiana Michelle Rouillard, recordada por su participación en MasterChef Celebrity Colombia, compartió un nostálgico mensaje para despedir a uno de los integrantes más importantes de su familia.

Con su publicación, Michelle dejó en evidencia que atraviesa un difícil momento en su hogar por la muerte de su gatita Lili, cuya ausencia desde hace poco más de un mes le ha causado un gran dolor.

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“Me duele profundamente tu ausencia y al mismo tiempo siento una gratitud inmensa por tu vida y por todos los años que compartimos juntas”, inicia el mensaje que compartió la actriz la noche del domingo 25 de octubre.

Estas sentidas palabras estuvieron acompañadas por un carrusel de fotografías de Lili, con las que Michelle recordó cómo llegó a su hogar, el lugar que logró ocupar en su corazón y el profundo cariño que sentía por ella.

De acuerdo con su mensaje, Lili fue una gatita que rescató y posteriormente adoptó, tras encontrarla debajo de un carro cuando era muy pequeña. En ese momento, su intención era encontrarle una familia; sin embargo, durante el viaje a Bogotá, terminó encariñándose con ella y decidió abrir las puertas de su casa para que se convirtiera en ese refugio que necesitaba.

Fue así como su rescate se convirtió en el inicio de un vínculo muy especial y duradero, que con el paso de los años se fortaleció y fue clave para crear recuerdos inolvidables.

“Te recogí, te bañé, te quité todas esas pulgas que tenías y decidí traerte conmigo a Bogotá. Mi intención era darte en adopción, pero durante aquel viaje, mientras me mirabas con esos ojitos y esa manchita tan particular junto a tu boquita, me fui enamorando de ti”, agregó la exparticipante de MasterChef en su publicación.

No obstante, aunque su partida ha dejado un profundo vacío en su hogar, la actriz también expresó su gratitud por todo lo vivido y destacó el amor y la compañía que le brindó durante diferentes momentos difíciles de su vida.

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“Fuiste mi refugio en los momentos más difíciles. Cuando sentí que el mundo se me venía encima, tú estabas ahí”, detalló.

Finalmente, Michelle Rouillard compartió una reflexión que conmovió a muchos de sus seguidores, al recalcar que, aunque en un principio creyó que al adoptar a Lili le estaba dando una segunda oportunidad de vida, nunca imaginó que, con el tiempo, sería ella quien terminaría salvándola.