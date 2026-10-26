Isabella Santo Domingo se fue contra Adriana Lucía por apoyo a Petro y publicó pantallazos: “A mí no me escribas”

Isabella Santo Domingo se ubicó como foco de reacciones, luego de un intenso cruce que tuvo con Adriana Lucía, famosa cantante. Ambas discutieron, debido a unas palabras que soltó la actriz sobre la inclinación política de la cantante.

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De acuerdo con lo que se observó, la artista mencionó en un diálogo con Santiago Vélez que no estuvo de acuerdo con el actuar de varios artistas, quienes respaldaron a Gustavo Petro y a su gobierno. Al mencionar dicho tema, aseguró que estas figuras vivieron de “la teta del Estado”, causando molestia en los implicados.

Adriana Lucía salió a relucir en la charla, por lo que no dudó en explotar y exigirle una rectificación por afirmar detalles que no eran ciertos: “Jamás en mi vida he vivido de ‘la teta del Estado’, así que obviamente NO tienes cómo demostrar esto porque es MENTIRA”.

“Por declaraciones irresponsables como la tuya, es que yo he tenido que lidiar los últimos 7 años de mi vida con amenazas a mí y a mis hijas”, agregó.

Ante esto, Isabella Santo Domingo no se quedó callada y reaccionó en Instagram, publicando un extenso mensaje para responderle. En su publicación, la escritora fue clara en las razones que tenía para decir dichas cosas.

“Como Adriana L. quiso que esto fuera mediático y según ella no hubo una respuesta de mi parte a su airado reclamo a mi opinión, aquí va mi respuesta: en los últimos 4 años Colombia entera te vio participando en un sinnúmero de eventos organizados por el gobierno anterior, un gobierno lleno de escándalos por haber derrochado el erario público. Por ende, es muy fácil deducir que tu carrera, ‘presuntamente’, se mantuvo vigente gracias a tus vínculos ideológicos. Y esa, mi estimada Adriana, sí es de alguna forma u otra ‘vivir del estado’”, escribió.

Isabella Santo Domingo contra Adriana Lucía Foto: Instagram @isabella.santodomingo

“Depender del gobierno para mantenerte relevante mientras el país se caía a pedazos no es sólo una cuestión de dinero, lo de dinero y contratos lo mencionaste tú, no yo, sino también de oportunismo. Si te pagaron o no, ni siquiera es el punto, es al servicio de quién y en contra de quienes pusiste todo tu talento”, agregó.

De igual manera, la celebridad subió una serie de pantallazos de una pelea que tuvo con Adriana Lucía por WhatsApp, medio en el que fue encarada por sus palabras. La artista no dudó en mostrar su mensaje de respuesta.

“En la vida, tal y como te lo escribí como respuesta a tu mensaje a mi WhatsApp que borraste tan pronto te respondí, lo importante no es sólo ser sino también parecer...y tú al parecer nunca estuviste del lado de quienes queremos vivir en un país próspero y verdaderamente en paz. (Les comparto el mensaje borrado de Adriana L. a mi WhatsApp y mi inmediata respuesta. De antemano, disculpen los errores de ortografía, el mensaje lo tuve que dictar mientras iba manejando)”, comentó.

Isabella Santo Domingo contra Adriana Lucía Foto: Instagram @isabella.santodomingo

“Todo respeto o con el poco que realmente me mereces en la vida, lo importante no es solamente ser sino aparentar y tú aparentas ser una persona que está del lado incorrecto de la historia, porque por qué te dedicaste a promocionar a un grupo de terroristas y cuando por el otro lado, mataban, policías y gente del ejército, como pasó durante todos estos cuatro años no dijiste nada entonces súmale de qué te ves como una persona que está de acuerdo con cosas que le hacen daño al país”, se lee en la imagen

Isabella Santo Domingo contra Adriana Lucía Foto: Instagram @isabella.santodomingo

Adicional a esto, la celebridad profundizó en que no eran amigas, por lo que no quería tener contacto con ella de ninguna forma. Ante esto, la bloqueó y cortó comunicación.

“Encima de todo tu hipocresía es rampante, entonces a mí no me escribas, tú no eres amiga mía y a mí no me interesa ser amiga tuya ni de nadie que piense como tú. Buen día y borra mi número porque no me interesa ningún tipo de comunicación contigo”, apuntó.

“Y, como no me respondió, y además borró el mensaje que me envió, la bloqueé. fin”, aseguró.

Isabella Santo Domingo contra Adriana Lucía Foto: Instagram @isabella.santodomingo

Por el momento, Adriana Lucía no ha respondido al respecto, por lo que habrá que esperar a qué decisión toma.