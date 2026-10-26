Murió a los 30 años reconocido streamer de El Salvador: se investiga su fallecimiento en México

El mundo del streaming está de luto luego de conocerse la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como ‘Komanche’, el creador de contenido salvadoreño que falleció a la edad de 30 años en Monterrey, Nuevo León, México.

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La triste noticia se conoció el pasado domingo 25 de octubre y fue confirmada por su representante, Byron Reyes, después de tener una conversación con la familia.

La muerte del streamer causó sorpresa entre sus seguidores y otros creadores de contenido, especialmente porque todavía no se han divulgado detalles certeros sobre las causas de su fallecimiento.

Los primeros reportes sobre este caso se dieron luego de que medios mexicanos informaran sobre el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda en Monterrey.

De acuerdo con las versiones iniciales, el hogar estaría ubicado en la colonia Paseo de Cumbres, donde vivía el creador.

Vecinos habrían alertado a las autoridades después de notar que la puerta de la casa permanecía abierta desde el día anterior, lo que causó que se movilizara la policía en el sector. Sin embargo, las circunstancias de la muerte no habían sido establecidas públicamente.

Luego de conocerse la información, Byron Reyes compartió varios mensajes en sus historias de Instagram. En la primera, dejó ver su desconcierto ante los reportes que circulaban y, luego, confirmó que había hablado con los familiares del streamer.

“Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”, escribió el representante, dejando claro que la información sobre la muerte de Gómez era totalmente cierta.

Reyes también manifestó el dolor que le causó la pérdida de su compañero y recordó los planes profesionales que ambos tenían pendientes.

“Te prometo que mientras yo esté, rendiré tributo por todo lo que hiciste y lo mucho que inspiraste”, afirmó.

En el mismo mensaje, lamentó que dos proyectos que habían preparado juntos no pudieran concretarse. Según explicó, lo que más le dolía no era que esos planes quedaran inconclusos, sino los sueños que ambos habían depositado en ellos.

El representante también destacó el reconocimiento que Komanche consiguió dentro de la comunidad digital y el cariño que despertó entre sus allegados y colegas.

“Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria, y es el cariño de todos los que la conforman”, afirmó.

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¿Quién era ‘Komanche’, streamer que falleció en Mexico?

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, departamento de San Vicente, El Salvador. Construyó su carrera mediante transmisiones de videojuegos y contenidos variados, especialmente en Twitch, donde logró tener una comunidad de seguidores.

Su popularidad creció gracias a sus colaboraciones con figuras como Fernanfloo y a su participación en proyectos de gran alcance. Uno de los más reconocidos fueron los Squid Craft Games, una competición virtual de supervivencia en Minecraft que organizó junto a AuronPlay y Rubius.

EL evento reunió a varios creadores de contenido hispanohablantes y consolidó su presencia en el sector. Ahora, su muerte deja preguntas sin resolver y una comunidad que lamenta su partida.