Influencer habría asesinado a su pareja y a sus tres hijos; inquietante publicación antes de la tragedia genera conmoción

Un estremecedor caso ocurrido en Montemorelos, Nuevo León, es investigado por las autoridades mexicanas después de que una pareja y tres menores de edad fueran encontrados muertos en dos lugares diferentes. La principal hipótesis apunta a Cinthia Abigail Tamez Rivera, conocida en redes sociales como Cindy Tamez.

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Los hechos se conocieron el pasado 30 de septiembre, cuando Tamez fue localizada sin vida junto a uno de sus hijos dentro de una camioneta.

Posteriormente, los investigadores llegaron hasta una vivienda relacionada con la familia y allí encontraron los cuerpos de su pareja, Leodegario Moya Garza, y de otros dos hijos de la mujer. Todos presentaban heridas producidas por arma de fuego.

¿Qué dice la Fiscalía sobre el caso?

De acuerdo con la principal línea de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Tamez habría atacado inicialmente a su pareja y a dos de sus hijos dentro de la vivienda. Después habría salido del lugar acompañada por el tercer menor.

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó la secuencia que manejan preliminarmente las autoridades: “Se realiza primeramente la privación de la vida de la pareja y los dos menores. Posteriormente sale y ultima al otro menor y se priva de la vida”.

Entre las evidencias analizadas aparece un arma calibre .38 encontrada durante las diligencias. Según el fiscal, los casquillos recuperados en los diferentes lugares presentan coincidencias, aunque la investigación continúa y las autoridades siguen revisando cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos para reconstruir las últimas horas de la familia.

También se investiga una discusión que habría ocurrido después de una reunión en la vivienda durante la noche anterior a la tragedia. Por ahora, no se ha establecido públicamente qué habría provocado el ataque.

La inquietante publicación antes de las muertes

Uno de los detalles que más ha llamado la atención surgió de las redes sociales de Tamez, quien acumulaba decenas de miles de seguidores y acostumbraba compartir momentos de su vida cotidiana.

Antes de que fueran encontrados los cinco cuerpos, la creadora de contenido publicó un video mientras conducía acompañado de un mensaje en el que aseguraba que no todos conocían su “lado” negativo y utilizaba una comparación sobre ser capaz de perjudicarse a sí misma con tal de ver afectada a otra persona.

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La grabación volvió a circular masivamente después de conocerse las muertes. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han establecido que ese mensaje constituya una confesión, una amenaza directa o que tenga una relación comprobada con el crimen.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar con precisión qué ocurrió y confirmar las responsabilidades en la muerte de los cinco integrantes de la familia.