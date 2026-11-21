Durante la tarde de este sábado 21 de noviembre de 2026 se reportó un sismo con una magnitud preliminar de 4.9 en Panamá. La información preliminar compartida por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) indica que el temblor tuvo una profundidad de 5 km y fue localizado a 46 km al sur de Santiago.

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Los datos emitidos por la entidad indicaron que el temblor se registró en el país hacia el mediodía, específicamente a las 12:14 p. m. hora local.

La situación ocurrida en el país que conecta con Colombia se suma a otros tres sismos registrados durante la mañana de este sábado, registrando magnitudes de 4.3, 4.1 y 4.5, en donde los epicentros fueron ubicados al sur de Tonosí, al sureste de la isla de Coiba y al sur de Soná, respectivamente.

Estos temblores ocurren en medio de la actividad sísmica que se mantiene no solamente en Panamá, sino en múltiples países de la región que se han visto afectados durante este año.

Uno de los casos más recientes se presentó el pasado viernes 20 de noviembre en Perú, el cual tuvo un sismo de magnitud 6.7 con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín.

El temblor fue tan fuerte que varios ciudadanos de Colombia salieron de sus hogares, registrando presencias en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Norte de Santander y Antioquia.

Recomendaciones del Servicio Geológico Colombiano ante un sismo

Durante un sismo, el SGC aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato. Si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

La entidad comparte estos consejos específicos de acuerdo con la zona en la que el ciudadano se encuentre durante un temblor:

En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.

si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia. En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.

observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor. Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.