Las fuertes lluvias volvieron a poner en emergencia a las islas Galápagos, en Ecuador. Las inundaciones registradas en Santa Cruz obligaron a evacuar a familias de varios sectores y dejaron daños en viviendas y vías.

La cifra más reciente de las autoridades señala que 221 personas reciben asistencia en un alojamiento temporal.

Impactantes imágenes de inundaciones en Florida: vehículos quedaron sumergidos y las calles se convirtieron en ríos en Palm Bay

Las inundaciones afectan varios sectores de Santa Cruz

Las precipitaciones registradas desde el viernes 20 de noviembre se intensificaron este sábado, provocando inundaciones en diferentes puntos del cantón Santa Cruz.

Entre los sectores afectados se encuentran La Cascada, Matazarnos, El Edén, Arrayanes y zonas cercanas a Pelikan Bay.

En estos lugares, el agua ingresó a viviendas y cubrió calles, mientras los organismos de respuesta desplegaron equipos para auxiliar a los habitantes.

La emergencia movilizó a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz y personal del Parque Nacional Galápagos.

Las labores se concentraron en la evacuación de los residentes de las zonas afectadas y en la atención de las familias que tuvieron que abandonar sus hogares.

El balance de personas atendidas cambió durante la jornada. Inicialmente, las autoridades reportaron alrededor de 100 evacuados.

Sin embargo, una actualización posterior del ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, elevó a 221 el número de personas, pertenecientes a 65 familias, que permanecen en el alojamiento temporal habilitado en la Unidad Educativa Miguel Ángel Cázares.

En este lugar reciben atención integral. El Ministerio de Salud Pública también mantiene habilitados puntos de atención médica y reportó más de 40 atenciones.

La respuesta institucional continúa coordinada a través de los organismos de emergencia, mientras se monitorea la situación en los sectores afectados.

EImágenes de organismos de rescate que buscan ayudar en la emergencia. Foto: Redes sociales- API

Daños en las carreteras por las fuertes lluvias

Las inundaciones también ocasionaron afectaciones en la infraestructura vial de Santa Cruz.

Varios tramos de la carretera que comunica Puerto Ayora con Bellavista resultaron dañados por la fuerza del agua.

Además, la vía que conduce al aeropuerto de Baltra permanecía cerrada debido a los daños en la calzada.

Maquinaria del Municipio de Santa Cruz y del Consejo de Gobierno de Galápagos trabaja en el sector para atender las afectaciones.

Imágenes de las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en Ecuador. Foto: Redes sociales API

El reporte más reciente del COE Nacional indicó que se adelantaban labores de recuperación de la movilidad, con el paso restablecido en el sector de Curva Brava y trabajos en otros puntos.

Las nuevas precipitaciones se producen en medio de las emergencias por lluvias que afectan a Ecuador y que las autoridades relacionan con el Fenómeno de El Niño.