Un incendio en una instalación industrial civil volvió a encender las alarmas en Oriente Medio. El Gobierno de Bahréin atribuyó el ataque a Irán, en medio de una escalada militar que mantiene bajo presión a varios países del golfo Pérsico.

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Ataque contra una instalación industrial

El Ministerio del Interior de Bahréin informó que una instalación industrial civil fue alcanzada durante un ataque iraní, lo que provocó un incendio y daños materiales.

El episodio ocurrió este sábado 21 de noviembre y tras conocerse el impacto, equipos de Defensa Civil fueron desplegados para atender la emergencia y controlar las llamas. El reporte inicial indicó que no había personas heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente el establecimiento afectado ni han precisado su ubicación.

Tampoco han entregado un balance definitivo de los daños ocasionados.

Antes de reportar el incendio, el Ministerio del Interior había advertido a la población sobre una posible amenaza y le pidió buscar refugio en un lugar seguro.

Posteriormente, las autoridades comunicaron que el peligro había pasado. Sin embargo, más tarde volvieron a emitir alertas ante nuevas amenazas, en medio de los ataques iraníes.

En ese contexto, el Ministerio del Interior informó sobre el ataque contra la instalación industrial civil y el incendio que provocó.

Imágenes de incendio a una instalación industrial civil en Bahréin. Foto: Imágenes de redes sociales

Irán asegura que atacó posiciones militares de Estados Unidos

La versión de Teherán sobre la operación es distinta. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que realizó un ataque combinado con misiles y drones contra posiciones militares estadounidenses en territorio bareiní.

En un comunicado difundido por la agencia estatal iraní IRNA, el organismo mencionó las bases de Al-Riffa y Awali como objetivos de la operación.

También afirmó que sus fuerzas destruyeron dos radares estadounidenses del sistema de defensa Patriot.

Irán presentó estas acciones como una respuesta a las operaciones militares de Estados Unidos y a lo que considera violaciones de su espacio aéreo.

Sin embargo, las afirmaciones sobre la destrucción de los radares no habían sido verificadas.

Por su parte, la Fuerza de Defensa de Bahréin informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron varios ataques durante la jornada.

Según el organismo, la caída de fragmentos de los proyectiles ocasionó daños materiales.

#HCHInternacionales | Irán llevó a cabo un ataque esta noche utilizando tres misiles balísticos y varios drones contra la Sede de la Quinta Flota de EE. UU. en Manama, Baréin. FP https://t.co/qFSJFFx9Hh — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 21, 2026

El país se encuentra en una posición estratégica para las operaciones militares estadounidenses en la región, debido a que alberga la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos.

Esta presencia militar convierte a Bahréin en un punto relevante dentro de la confrontación entre Washington y Teherán, especialmente por su ubicación en el golfo Pérsico.